快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡軍警職同工不同酬？海巡署駁斥：勿落入認知戰陷阱

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
有網路社群貼文，抱怨海巡軍警職同工不同酬，海巡署呼籲勿落入分化認知陷阱。記者廖炳棋/翻攝
有網路社群貼文，抱怨海巡軍警職同工不同酬，海巡署呼籲勿落入分化認知陷阱。記者廖炳棋/翻攝

近期部分網路社群媒體或海巡臉書粉團，有貼文抱怨國軍軍職人員薪資調高，海巡署警職人員卻沒有隨同調整，主張「反對同工不同酬，支持海巡警職加薪，要深夜危勞性津貼、要戰鬥加給」，海巡署今天駁斥，指出已積極提升多項的待遇福利。

海巡署說，薪資調整是針對國軍體系的制度性調整，海巡署軍職同仁依法適用；至於擔任海上勤務的多數海巡警職人員，因身分別不同，沒有列入此次加薪對象，不過政府歷年持續調整軍公教人員待遇，除已連續2年調升待遇3到4%外，近年為激勵海巡人員士氣，積極提升多項待遇福利，包括提高警勤加給、超勤加班費、演訓特別津貼、警佐人員俸級、海巡危險職務加給、志願役勤務加給、海巡部隊加給及醫療照護方案等措施。海巡署積極反映基層同仁的實際需求，並依循政策方向全力爭取。

海巡署說，近日有網路貼文藉薪資議題，操作分化海巡署內部不同身分人員的團結，嚴重偏離事實，意圖挑起海巡軍職與警職人員對立，海巡署嚴正譴責，並表示海巡人員不分身分堅守崗位，守護海防最前線；更與國軍合作無間，共同應對中國人民解放軍及海警船的侵擾。

海巡署呼籲國人不要掉入有心人士認知戰的陷阱，海巡署將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權。

國軍 海巡署 薪資

延伸閱讀

私運20億K他命…船長黑歷史曝 12年前走私菸沒坐牢、這次搞更大

史上最大宗！海巡緝獲麻布袋裝1.6公噸「逾20億元」K毒走私漁船

影／24浬已失守？海巡公布影片證實中共海警首入鄰接區

LNG船因軍演轉向？國防部、海巡署：錯假訊息意圖亂台

相關新聞

海巡軍警職同工不同酬？海巡署駁斥：勿落入認知戰陷阱

近期部分網路社群媒體或海巡臉書粉團，有貼文抱怨國軍軍職人員薪資調高，海巡署警職人員卻沒有隨同調整，主張「反對同工不同酬，...

反擊共軍認知戰 國防部新影片：別習慣於軍演改變現狀

中共解放軍東部戰區在4月初發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，同時伴隨大量文宣戰攻勢。我方也推出多部影片反制，今天推出...

12共機6共艦出海擾台 艦載直升機又現蹤東部外海

國防部統計，從昨日至今日清晨為止，共計偵獲共機12架次、共艦6艘在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈...

影／24浬已失守？海巡公布影片證實中共海警首入鄰接區

解放軍４月１日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，國防部於4月２日召開記者會，公布監控情資。海巡署在記者會中也釋出驅離共艦...

中和軍艦擦撞陸漁船…國台辦隔海要求賠償 海軍回應了

海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦3月27日凌晨在台中港外海與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，大陸國台辦昨晚表示，責任在...

清明連假花蓮基地戰機異常起降 空軍：例行訓練

花蓮空軍基地今（4）日上午有大批包括F-16V戰機、RF-5E戰機起降，清明節連續假日中市區迴盪發動機空爆聲長達1個多小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。