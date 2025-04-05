海巡軍警職同工不同酬？海巡署駁斥：勿落入認知戰陷阱

近期部分網路社群媒體或海巡臉書粉團，有貼文抱怨國軍軍職人員薪資調高，海巡署警職人員卻沒有隨同調整，主張「反對同工不同酬，支持海巡警職加薪，要深夜危勞性津貼、要戰鬥加給」，海巡署今天駁斥，指出已積極提升多項的待遇福利。

海巡署說，薪資調整是針對國軍體系的制度性調整，海巡署軍職同仁依法適用；至於擔任海上勤務的多數海巡警職人員，因身分別不同，沒有列入此次加薪對象，不過政府歷年持續調整軍公教人員待遇，除已連續2年調升待遇3到4%外，近年為激勵海巡人員士氣，積極提升多項待遇福利，包括提高警勤加給、超勤加班費、演訓特別津貼、警佐人員俸級、海巡危險職務加給、志願役勤務加給、海巡部隊加給及醫療照護方案等措施。海巡署積極反映基層同仁的實際需求，並依循政策方向全力爭取。

海巡署說，近日有網路貼文藉薪資議題，操作分化海巡署內部不同身分人員的團結，嚴重偏離事實，意圖挑起海巡軍職與警職人員對立，海巡署嚴正譴責，並表示海巡人員不分身分堅守崗位，守護海防最前線；更與國軍合作無間，共同應對中國人民解放軍及海警船的侵擾。

海巡署呼籲國人不要掉入有心人士認知戰的陷阱，海巡署將以最堅定的立場及行動，捍衛我國主權。