快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

空勤建松機駐地棚廠 黑鷹、海豚直升機擬進駐

中央社／ 台北5日電

內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，2023年5月動工，估2028年3月竣工，將進駐黑鷹與海豚直升機各3架，強化北台灣救援量能。

空勤總隊今天發布新聞資料表示，原棚廠是整併前空中警察隊場域，僅能容納2架海豚直升機，且黑鷹直升機無法進棚維修保養，機組員待命備勤侷促。

空勤總隊說，2020年獲行政院支持挹注經費，委託內政部國土管理署代辦興建工程招標及監造，且另覓原棚廠附近土地建新棚廠。

此外，直升機停放原棚廠內，不影響任務，新棚廠竣工後規劃進駐AS-365N型海豚直升機、UH-60M黑鷹直升機，強化北台灣山林及海域空中救援量能。

空勤總隊表示，棚廠竣工後搜救範圍涵蓋北部海域航空識別區、金門縣與馬祖，且經評估任務區域環境、航程等綜合狀況，派遣最適機型執行空中救援任務。

為提升空中救災效能，空勤總隊已陸續完成台中市、高雄市與台東縣駐地興建工程，及花蓮縣駐地棚地整修工程，就近、快速派遣飛機執行空中救援任務。

空勤總隊 黑鷹直升機

延伸閱讀

男子連假出遊綠島潛水卻溺水 出動直升機轉送台東醫院治療

女山友登南一段跌落山谷 黑鷹直升機吊掛送醫

伊莉莎白皇后號郵輪乘客急病 空勤黑鷹直升機出勤救援

玉山驚傳山難！斷裂登山杖遺留現場 空勤在深谷發現疑失事男女

相關新聞

海巡軍警職同工不同酬？海巡署駁斥：勿落入認知戰陷阱

近期部分網路社群媒體或海巡臉書粉團，有貼文抱怨國軍軍職人員薪資調高，海巡署警職人員卻沒有隨同調整，主張「反對同工不同酬，...

反擊共軍認知戰 國防部新影片：別習慣於軍演改變現狀

中共解放軍東部戰區在4月初發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，同時伴隨大量文宣戰攻勢。我方也推出多部影片反制，今天推出...

12共機6共艦出海擾台 艦載直升機又現蹤東部外海

國防部統計，從昨日至今日清晨為止，共計偵獲共機12架次、共艦6艘在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈...

影／24浬已失守？海巡公布影片證實中共海警首入鄰接區

解放軍４月１日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，國防部於4月２日召開記者會，公布監控情資。海巡署在記者會中也釋出驅離共艦...

中和軍艦擦撞陸漁船…國台辦隔海要求賠償 海軍回應了

海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦3月27日凌晨在台中港外海與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，大陸國台辦昨晚表示，責任在...

清明連假花蓮基地戰機異常起降 空軍：例行訓練

花蓮空軍基地今（4）日上午有大批包括F-16V戰機、RF-5E戰機起降，清明節連續假日中市區迴盪發動機空爆聲長達1個多小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。