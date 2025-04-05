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反擊共軍認知戰 國防部新影片：別習慣於軍演改變現狀

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍聞社推出最新影片「別讓日常被偷走」，提醒國人注意對岸試圖悄悄地讓人習慣，進而合理化片面破壞台海現狀。圖／軍聞社Youtube頻道
軍聞社推出最新影片「別讓日常被偷走」，提醒國人注意對岸試圖悄悄地讓人習慣，進而合理化片面破壞台海現狀。圖／軍聞社Youtube頻道

中共解放軍東部戰區在4月初發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，同時伴隨大量文宣戰攻勢。我方也推出多部影片反制，今天推出最新影片定名「別讓日常被偷走」，提醒國人注意對岸試圖悄悄地讓人習慣，進而合理化片面破壞台海現狀。

中共解放軍東部戰區發動「海峽雷霆-2025A」軍演歷時約2天落幕，專家從參演機艦數量、科目等解讀規模並不如2022年美國前眾院議長裴洛西訪台及「聯合利劍」系列軍演，不過軍方提醒，共軍東部戰區「融媒體中心」配合軍演，發出多部影片及動畫，刻意操作文攻武嚇，並包裝和挾帶著大量的宣傳伎倆，意圖合理化其軍演的正當性。

國防部連日來也上傳多部影片反擊對岸文攻操作，今天發布最新影片標題為「別讓日常被偷走」。影片旁白描述，中共加大軍事威脅，除了不斷軍演，還很會扭曲歷史，一點一滴費盡心思，想要滲透我們安定的日常。

影片強調，我們真正要警覺的，也從來都不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓你習慣合理化片面破壞臺海現狀、升高區域緊張情勢、擾亂國際秩序的虛偽本質。

影片最後提醒觀眾「相信什麼、記得什麼，是我們每個人可以自己決定的」，為自己拉上最安全的防線。

中共 軍演

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