12共機6共艦出海擾台 艦載直升機又現蹤東部外海
國防部統計，從昨日至今日清晨為止，共計偵獲共機12架次、共艦6艘在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部表示，從昨（4）日清晨到今（5）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦6艘在台海周邊活動。其中9架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時到下15時為止，發現中共戰鬥機、輔戰機計8架次在台海中線沿線活動，其中5架次並曾跨越中線進入我西南空域。
另外，昨天上午9時50分到10時40分，共計發現3架次無人機出現在西南空域。同時，下午3時到傍晚5時10分則在東部外海再次發現有中共艦載直升機活動。
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