漢光41號兵推登場 驗證應對灰帶侵擾及由演轉戰場景

國軍年度重要軍演「漢光41號」今天開始為期14天13夜的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），兵推將以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景。

參謀本部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將2日指出，電腦輔助指揮所演習將於5日至18日，以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

針對國軍近年陸續接裝新裝備，董冀星說明，國軍自113年起陸續執行各型無人機、M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統及拖式2B反裝甲飛彈、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力接裝任務，為達兵、火力部署最大效益，管制納入兵棋系統參數建置，驗證作戰運用具體作為，並視各型裝備成軍期程，再行檢討排訂實兵演練課目。

至於今年漢光軍演的電腦兵推與往年的差異，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇告訴中央社記者，國防部於2月時舉行漢光41號演習「高階幹部圖上兵推」，召集高階幹部、各作戰區指揮官兵推，今年漢光電腦兵推的時間比以往長（2024年為8天7夜），顯見要驗證的科目比以往多。

國防院學者蘇紫雲表示，這次電腦兵推的時間拉長，有可能是為了應對灰色地帶侵擾的科目增加，因此拉長推演時間，中國現階段在台灣周圍進行海空軍的聯合戰備警巡，隨時有6至10艘的海軍艦艇在台灣周邊。

針對中國軍艦在台海周邊常態化的威脅，蘇紫雲說，若擾台的每艘中國海軍船艦都配置垂直發射系統，等於有約500枚攻陸巡弋飛彈在台灣周遭，發射後只需要3分鐘就能抵達攻擊目標，台灣的反應時間更短，比起從中國本土發射的東風系列飛彈威脅更大，因此透過電腦兵推模擬類似情況，相當重要。

王定宇推測，有些科目涉及與友軍的互動，複雜度也比以往高，而國軍自前總統蔡英文執政，延續至總統賴清德執政至今，國軍朝向現代化訓練，且陸軍也固定派出營級規模的部隊赴美受訓，美軍也有教官來到台灣協訓，國軍所獲得的相關戰法戰術成果，也都需要透過電腦兵棋推演，並在7月的實兵演習驗證。

王定宇表示，國軍近年獲得海馬士多管火箭系統、M1A2T戰車等新裝備，義務役的役期也恢復為1年，海軍岸置反艦飛彈部隊海鋒大隊的編制也增加，新的裝備、編制都需要透過電腦兵棋跑出相關參數驗證。

至於應對灰色地帶侵擾，王定宇指出，過去大家想像中國對台「第一擊」可能是飛彈攻擊，但現在可能是海上民兵船、抽砂船或是無人機等情況，國軍面對的情況不僅是軍隊對軍隊，如何在符合國際法規範又要防範由演轉戰的應處，都需要透過電腦兵棋進行推演。