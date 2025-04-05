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應對2027中共具備攻台能力 美國印太地區調動頻繁

中央社／ 台北5日電

美國國防部長赫格塞斯日前出訪菲律賓與日本，指出美國致力於在包括台灣海峽的印太地區維持強大力量。學者舒孝煌分析，美國近年在印太地區進行作戰準備，演習針對中國的「指向性非常明確」。

赫格塞斯（Pete Hegseth）3月28日在馬尼拉會晤菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）時提到，兩國必須「肩並肩」面對中國帶來的威脅，並重申美國對共同防禦條約堅若磐石的承諾。

赫格塞斯隨後於3月30日在東京與日本防衛大臣中谷元會談時表示，在因應中國侵略行為上，日本是不可或缺的夥伴，協助華府在包括台灣海峽等地區建立「可信」的嚇阻力量。

國防院副研究員舒孝煌表示，美國近年來在印太地區進行作戰準備，所進行的演習針對中國的指向性非常明確，所發展的新作戰概念也是針對中國在印太區域內的軍事成長，以及可能的軍事行動，包含美國海軍陸戰隊「遠征前進基地作戰」（ExpeditionaryAdvanced Base Operations, EABO）、美國陸軍多領域特遣隊、美國空軍以轟炸機執行反艦任務，都要在印太地區進行驗證。

舒孝煌說，除了駐日美軍，駐韓美軍的戰略轉向也是要應對中國，均顯示美國的戰略部署和主要作戰能力，都是在對抗中國、要應對中國可能的威脅，還有因應中國在台海、東海、南海的可能行動。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，美國總統川普的大戰略就是「重亞輕歐」，歐洲的安全交由北約諸國負責，美國集中力量在印太地區對付中國，戰略背景是對海權的爭奪，而中國從陸權走向海權的過程中，台灣的地理位置非常重要，所以赫格塞斯才會在東京指出日本是因應中國侵略行為上，不可或缺的夥伴。

「華盛頓郵報」日前披露一份外洩的五角大廈內部備忘錄，內容指出將遏阻中國奪台列為優先目標，同時從中東與歐洲等地區撤出。

蘇紫雲表示，從「華盛頓郵報」所披露的備忘錄，可以看出美國將防衛台灣列為最高優先的原因，而美軍本身也在認真準備中國可能於2027年的動作，而台灣必須強化自身防衛能力，抵銷中國在軍事上的優勢。

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