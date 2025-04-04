快訊

連假陽光掰掰…明起變天降溫 下周降雨熱區曝光

台股第一槍！高盛狠降評至中立 這檔科技股納優先買進名單

影／24浬已失守？海巡公布影片證實中共海警首入鄰接區

聯合報／ 徐宇威／台北即時報導
海巡署日前公布驅離中共海警船影片，在驅離廣播中首度證實海警船進入我24浬海域。 影片／海巡署提供
海巡署日前公布驅離中共海警船影片，在驅離廣播中首度證實海警船進入我24浬海域。 影片／海巡署提供

解放軍４月１日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，國防部於4月２日召開記者會，公布監控情資。海巡署在記者會中也釋出驅離共艦的影像。唯該影片中，海巡署台東艦在東部海域驅離中共海警船2305號的畫面中，我方驅離廣播詞提及該船已進入「限制水域」，這是官方首次公開證實中共公務船進入我方本島24浬鄰接區。

據了解，海巡署在當日記者會對於中共海警船進入24浬鄰接區內的事實，是會前在針對所有海警船驅離的畫面中，特別挑出台東艦的畫面剪輯，並已備有適當的回應說帖，但當日媒體提問並未被提及，因此就未主動說明。

對於海巡署為何主動公布海警船進入24浬鄰接區，中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲分析，海巡署的考量可能為事後如果被中共公開此事，恐遭對方進行認知作戰，因此選擇先行發布資訊、掌握話語權。他指出，雖然中共海警船確實進入24浬範圍內，但海巡署已進行廣播驅離，並透過執法的影片紀錄，確保未來不會被解讀為台灣默認中共的行動。揭仲強調，當前在中共不斷侵蝕我方有效管轄的情勢下，阻擋中共海警船的難度極高，除非採取強硬的攔截手段，例如撞船，但這可能引發更大衝突。因此，海巡署的作為在於維持有效管轄權，並透過紀錄確立法理立場，確保對外界不會出現台灣放棄執法的誤解。

學者進一步指出，相較於「領海」的概念，台灣社會對「限制水域」與「兩岸人民關係條例」的認知較為模糊，這使得部分民眾對中共海警船進入24浬的嚴重性較不敏感。他提及，2024年2月14日發生在金門的大陸三無船因海巡署追緝造成翻覆的事件中，大陸漁船進入限制水域的事件，當時輿論關注較多在船隻的衝撞而對禁限制水域的認知有限，顯示出社會對此類議題的敏感度仍有待提升。

依據臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條第一項規定，大陸船舶除受許可不得進入我方禁限制水域，其禁限制的水域範圍依據國防部公告，在本島的禁限制水域範圍為領海基線外推12浬為禁止水域、24浬為限制水域。

中共 海巡署 驅離

延伸閱讀

中共大動作對台軍演 專家推斷：針對賴政府近日作為

中國海警船演訓航近馬祖東引 海巡署：驅離2艘

中共軍演！海警船航近馬祖東引海域 海巡驅離成立應變中心

海巡署：中國海警一套人馬兩套招牌 聽命戰區指揮部

相關新聞

影／24浬已失守？海巡公布影片證實中共海警首入鄰接區

解放軍４月１日起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，國防部於4月２日召開記者會，公布監控情資。海巡署在記者會中也釋出驅離共艦...

中和軍艦擦撞陸漁船…國台辦隔海要求賠償 海軍回應了

海軍艦隊指揮部所屬中和軍艦3月27日凌晨在台中港外海與大陸籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰，大陸國台辦昨晚表示，責任在...

清明連假花蓮基地戰機異常起降 空軍：例行訓練

花蓮空軍基地今（4）日上午有大批包括F-16V戰機、RF-5E戰機起降，清明節連續假日中市區迴盪發動機空爆聲長達1個多小...

「海峽雷霆」軍演過後 昨16共機11共艦出海擾台

中共東部戰區「海峽雷霆-2025A」對台軍演日前落幕，國防部統計，昨日一整天共計偵獲共機16架、共艦9艘、公務船2艘出海...

陸戰隊防空戒護營成軍 納編義務役確保飛彈車安全

海軍陸戰隊為強化戰力，於民國113年11月14日成軍「防空警衛群戒護一營」，除了幹部外，均由一年期義務役組成，主要任務為...

陸戰隊成立海上戒護布雷艇兵力 10分鐘內須完成登艇

海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的「海上戒護兵力」，主要任務為戒護海軍快速布雷艇於近岸布雷時的作業安全，從接獲命令、著裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。