國台辦要求賠償 海軍：調查後依兩岸協商機制處理

隨著未來北極地區通航，俄羅斯核潛艦的威脅與日俱增，但缺少美國核潛艦支援，恐成為歐洲嚇阻俄羅斯的缺口。尤其關鍵的巴倫支海與挪威海域，歐洲潛艦數量不如俄羅斯，戰時需要美國核潛艦助拳。 這篇文章告訴你，美國艦艦數量減少，且集中太平洋因應中共解放軍，歐洲各國如何解決俄羅斯的核潛艦威脅。...

2025-04-04 07:30