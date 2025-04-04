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國台辦要求賠償 海軍：調查後依兩岸協商機制處理

中央社／ 台北4日電

海軍中和艦3月27日在台中港外海與中國籍漁船「閩連漁61756」擦碰，國台辦昨晚要求台灣賠償大陸漁民損失。海軍艦隊指揮部今天表示，目前仍配合海巡署調查，以釐清責任歸屬，調查後將依兩岸協商機制與相關程序處理後續事宜。

海軍艦隊指揮部戰車登陸艦中和艦3月27日凌晨0時38分在台中港外海約45浬（限制水域外9浬）處，與中國籍漁船「閩連漁61756」發生擦碰。雙方人員均無損傷，艦艇受損部分不影響航行安全。

針對國台辦要求賠償，海軍艦隊指揮部今天回應，中和軍艦於3月27日執行任務期間，在台中港外海與陸籍漁船「閩連漁61756」擦碰，現配合海巡署依相關規定進行調查，以釐清責任歸屬；全案調查後，將依兩岸協商機制與相關程序處理後續事宜。

海巡署 海軍 軍艦

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