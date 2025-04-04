清明連假花蓮基地戰機異常起降 空軍：例行訓練
花蓮空軍基地今（4）日上午有大批包括F-16V戰機、RF-5E戰機起降，清明節連續假日中市區迴盪發動機空爆聲長達1個多小時，近午都不曾停歇，引起居民關注。空軍司令部表示，戰機相關起降屬例行訓練。
今天是清明節，花蓮軍用機場今（4）日上午密集有戰機起降。據目擊，至少有16架武裝滿載加掛電戰莢艙F-16V戰機返航，兩批次升空；另有兩架RF-5E偵照機三邊轉四邊、一前一後進場落地。
有市民聲稱，花蓮市空域上午長達1個多小時迴盪戰機發動機加速的空爆聲，至午間仍有戰機返降、升空。過去沒有這麼長的時間連續有戰機起降。
空軍司令部表示，相關戰機活動均屬例行訓練。官員則稱，與本月即將而來的國軍漢光兵推也許有關，連假期間空地勤訓練也不曾間斷。
共軍結束最近一波對台軍演，位於台海東南公海上的山東艦群勢必經巴士海峽返航，花蓮基地機群是否為監控艦群而密集起降，空軍沒有說明。
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