「海峽雷霆」軍演過後 昨16共機11共艦出海擾台
中共東部戰區「海峽雷霆-2025A」對台軍演日前落幕，國防部統計，昨日一整天共計偵獲共機16架、共艦9艘、公務船2艘出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部表示，從昨（3）日清晨到今（4）日清晨6時為止，共計偵獲共機16架次、共艦9艘、公務船2艘在台海周邊活動。其中15架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時45分到今天清晨5時45分為止，發現中共戰鬥機、輔戰機計11架次在台海中線沿線活動，其中10架次並曾跨越中線進入我北部及西南空域。
另外，昨天上午8時25分到晚間8時10分，計有5架次輔戰機及無人機出現在西南空域。
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