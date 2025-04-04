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陸戰隊防空戒護營成軍 納編義務役確保飛彈車安全

中央社／ 高雄4日電
海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的海上戒護兵力。圖為官兵登上M109突擊艇，準備前往戰術位置。中央社
海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的海上戒護兵力。圖為官兵登上M109突擊艇，準備前往戰術位置。中央社

海軍陸戰隊為強化戰力，於民國113年11月14日成軍「防空警衛群戒護一營」，除了幹部外，均由一年期義務役組成，主要任務為戒護陸上機動飛彈車組及雷達車組，確保關鍵戰力與陣地安全。

海軍陸戰隊過去屬「攻勢」部隊，但隨著戰略改變，已朝「攻守兼備、機動戰力」模式轉型，包括裁撤以M60A3為主的戰車營、M109A2自走砲車的砲兵營，並成立無人機營；此外，為強化政經中樞防衛，陸戰66旅改隸參謀本部戰略預備隊，並進駐松山機場等關鍵基礎設施地點。

海軍陸戰隊也成立區分海上、陸上的「戒護兵力」。陸上兵力成立「海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營」，於113年11月14日成軍，主要任務為戒護陸上機動飛彈車組及機動雷達車組，確保陣地安全，是因應海軍陸戰隊兵力轉型所成立的新單位。

隊徽設計以「犰狳」環抱飛彈為主體，代表藉由強大防禦力保護重要裝備，而犰狳流線的外型，象徵執行任務時的機動力。

特別的是，戒護一營除了幹部為志願役外，其餘均由一年期義務役組成。兩棲偵搜大隊首名女性官兵、戒護一營中校營長郭詩玉受訪指出，戒護營是因應海軍新興兵力所成立的單位，且都採車輛實施戒護任務，因此相較步兵，必須具備基礎的車輛故障排除及操駕能力，但精密裝備的操作仍由幹部為主。

郭詩玉表示，戒護營有9成官兵都是一年期義務役，他們在龍泉新訓中心受訓2個月後來到戒護營，雖然對於生活型態相較陌生，但訓練模式比照志願役，且必須具備相同規格的體能標準，面對此高壓情況，部隊幹部會在夜間閒暇時間多與義務役官兵互動。

陸上戒護的兵力運用，是以悍馬車或輕型戰術輪車為主，並搭載3至6名武裝人員。在機動飛彈車組或雷達車組抵達指定戰術區域前，戒護兵力必須先期抵達並執行戰場掃蕩、偵查，確保無威脅後再通知雷達及飛彈車組前往；作戰範圍約數公里，並以戰術區域為中心，駕駛車輛在周邊偵巡。

海軍 陸戰隊 飛彈

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