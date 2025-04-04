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陸戰隊成立海上戒護布雷艇兵力 10分鐘內須完成登艇

中央社／ 高雄4日電
海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的海上戒護兵力，圖為官兵操駕M109突擊艇。中央社
海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的海上戒護兵力，圖為官兵操駕M109突擊艇。中央社

海軍陸戰隊成立由兩棲偵搜大隊組成的「海上戒護兵力」，主要任務為戒護海軍快速布雷艇於近岸布雷時的作業安全，從接獲命令、著裝、領取武器到登上M109特戰突擊艇，必須在10分鐘內完成。

中共持續對台文攻武嚇，迫使國軍除了持續對外籌購武器、強化國防自主外，也汲取友盟國家建議，藉由精進制度、強化部隊組織架構等作為提升戰力。

海軍陸戰隊過去屬「攻勢」部隊，但隨著戰略改變，已朝「攻守兼備、機動戰力」模式轉型，包括裁撤以M60A3為主的戰車營、M109A2自走砲車的砲兵營，並成立無人機營；為強化政經中樞防衛，陸戰66旅改隸參謀本部戰略預備隊，並進駐松山機場等關鍵基礎設施地點。

此外，陸戰隊也成立區分海上、陸上的「戒護兵力」。海上兵力的目的為戒護海軍快速布雷艇於近海投放水雷，記者實地前往高雄左營採訪，隊員從接獲緊急命令、著裝、領取武器到登M109特戰突擊艇，須在10分鐘內完成。

軍方說明，海上戒護由具備三棲特種作戰能力的兩棲偵搜大隊組成，可為聯合兩棲登陸作戰執行先遣作戰；陸上作戰時，亦可擔任陸戰旅、營的戰場偵蒐或側翼警戒，平時則與政府機構共同執行反恐任務及災害防救。

軍方指出，由於M109特戰突擊艇具備高機動性與武裝力量，在執行近岸水域防禦性布雷時，可充分應對當面之敵，確保布雷任務遂行。

兩棲偵搜大隊中尉區隊長受訪指出，相較過往橡皮艇可搭乘6至7名乘員、最高速15至20節，武器為單兵建制武器，M109特戰突擊艇最多可搭乘10名官兵，基本航速35節、最高超過40節，火力除了單兵武器，亦包括機槍、榴彈機槍，也可搭載熱顯像儀，以辨識視距外的目標。

至於海上戒護兵力的任務目標，是否僅止於快速布雷艇，軍方指出，這只是兩棲偵搜大隊的其中一項任務，對於相關新興兵力的運用，也將因應即將成立的海軍濱海作戰指揮部彈性調整。

此外，M109由台灣廠商罡旻自行研製，採已獲台灣、美國與新加坡專利的「三層式浮管」，由外耐磨層、膠棉中緩衝層、內氣囊層組成，確保浮管不受外力碰撞、穿刺破壞，即便遭7.62厘米口徑的輕武器子彈射穿，仍可維持浮力。

兩棲 海軍 特戰

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