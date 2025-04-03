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【軍情+】獨家開箱！美軍現役反無人機雷達、陸海空影像偵察神器

聯合報／ 記者徐宇威石偉民張善寧賴怡均黃靖雯／即時報導
軍事報導中時常聽到的「聯合情監偵」，實際是綜合I(情報)、S(監視)、R(偵察)等來源。其中，影像情報的大多來自裝載熱像裝置的監偵設備。
軍事報導中時常聽到的「聯合情監偵」，實際是綜合I(情報)、S(監視)、R(偵察)等來源。其中，影像情報的大多來自裝載熱像裝置的監偵設備。

軍事報導中時常聽到的「聯合情監偵」，實際是綜合I(情報)、S(監視)、R(偵察)等來源。其中，影像情報的大多來自裝載熱像裝置的監偵設備。

不過，熱像儀不單單是拍攝紅外線訊號的功用，搭配可見光、雷射測距、軍規GPS，以及短波紅外線、多光譜，甚至時下流行的AI運算，不僅能省下情監偵的人力成本，還能獲得更快、更精準的分析成果。

這集【軍情+】一次開箱陸海空各作戰場域使用的熱像偵搜設備，而且獨家加映美軍現役反無人機裝備。

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人力 美軍 頻道

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