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「台海雷霆2025A」第二日 59共機31共艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍「海峽雷霆-2025A」軍演落幕，國防部表示，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機59架次、共艦23艘、公務船8艘在台海周邊活動。其中31架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供
共軍「海峽雷霆-2025A」軍演落幕，國防部表示，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機59架次、共艦23艘、公務船8艘在台海周邊活動。其中31架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供

中共東部戰區日前發動對台聯合軍演，並且「海峽雷霆-2025A」演習，不過昨日傍晚就宣布演習落幕。據國防部統計，昨日一整天共計偵獲共機59架、共艦23艘、公務船8艘出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部表示，從昨(2)日清晨到今(3)日清晨6點為止，共計偵獲共機59架次、共艦23艘、公務船8艘在台海周邊活動。其中31架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午10時30分到中午12時05分為止，發現中共戰鬥機2架次在台海北面空域活動。上午6時10分到傍晚6時50分，有30架次戰鬥機在在台海中線沿線活動，其中18架次並曾跨越中線進入我北部、西部及西南空域。

西南空域方面，昨天下午2時20分到晚間20時10分，計有5架次戰鬥機及輔戰機出現在西南空域；東部外海空域從下午2時45分到傍晚5時20分，也有6架次戰鬥機及轟炸機活動。

在台灣東南方外海的山東號航空母艦編隊，則從上午8時到下午5時15分為止，有16架艦載戰鬥機及直升機起飛活動。

台海 國防部 演習

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