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中共對台軍演 國軍偵獲82共機艦台海周邊活動

中央社／ 台北3日電
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。圖／取自國防部
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。圖／取自國防部

中共昨天對台軍演。國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，並偵獲共艦23艘，共偵獲82共機艦，持續在台海周邊活動。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部今天上午表示，自2日上午6時至3日上午6時，偵獲共機59架次，其中31架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，以及共艦23艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，2日上午10時30分至下午12時5分，在北部空域偵獲中共2架次主戰機；上午6時10分至晚間6時50分，在台灣海峽區域偵獲中共30架次主戰機，其中18架次逾越中線；下午2時20分至晚間8時10分，在西南空域偵獲中共5架次主、輔戰機；下午2時25分至下午5時20分，在東南空域偵獲中共6架次主戰機；上午8時至下午5時15分，在東南外海偵獲中共主戰機及直升機16架次。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國防部 戰機

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