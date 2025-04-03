中共對台軍演 國軍偵獲82共機艦台海周邊活動

代寫家信、戰場緊急救護、反共愛國教育，都是年輕活潑的女青年軍官隊員的工作，她們到了陽盛陰衰的部隊，讓阿兵哥眼睛一亮，起意追求，完全是人情之常。 但女青幹部討厭被視為「花瓶」、「金釵」。張秋香說，她擔任中隊長時，最反感軍中流傳「蝗蟲吃四方，女青年隊吃八方」，認為她們到哪兒都要接受招待的說法。...

2025-04-03 07:30