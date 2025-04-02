中共軍演 海巡署：兩天偵獲9中國海警船並驅離

共軍昨日起在台灣周邊展開聯合演訓，海巡署今天表示，自昨天起迄今偕同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，共偵獲中國海警1107等9艘海警船滯留台灣周邊海域，並廣播驅離。

中共昨天起對台軍演，海巡署今天透過新聞稿指出，自昨天上午起迄今，偕同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，共計偵獲中國海警1107等9艘海警船滯留於台灣周邊海域，立即調度巡防艦船艇，採一對一或二對一方式對應廣播驅離，全程嚴密監控，並強化海面小型目標監視，避免中共藉機利用小目標發動灰帶襲擾。

海巡署表示，中共演習地點涉及台灣海峽及國內重要港口附近海域，影響台灣海域內船舶航行及旅運安全，違反國際相關法規及慣例，是對國際秩序挑釁，海巡署全力應對，與國防部等國安單位通力合作，成功確保海上航道的安全順暢。

海巡署指出，海巡艦艇全天候掌握台灣周邊海警船動態，機動調整艦艇部署，有效預置應對，全程監控驅離，堅定執法立場，秉持不挑釁、不退讓的原則，全力捍衛國家主權，確保海上航行安全。