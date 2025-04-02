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中共軍演 海巡署：兩天偵獲9中國海警船並驅離

中央社／ 台北2日電
圖為4月1日大陸解放軍東部戰區宣布展開聯合軍演，海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域。圖／金馬澎分署提供
圖為4月1日大陸解放軍東部戰區宣布展開聯合軍演，海巡署金馬澎分署岸際雷達隨即監控到中國海警船同步侵擾東引及烏坵限制水域。圖／金馬澎分署提供

共軍昨日起在台灣周邊展開聯合演訓，海巡署今天表示，自昨天起迄今偕同國防部國安單位運用聯合情監偵手段，共偵獲中國海警1107等9艘海警船滯留台灣周邊海域，並廣播驅離。

中共昨天起對台軍演，海巡署今天透過新聞稿指出，自昨天上午起迄今，偕同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，共計偵獲中國海警1107等9艘海警船滯留於台灣周邊海域，立即調度巡防艦船艇，採一對一或二對一方式對應廣播驅離，全程嚴密監控，並強化海面小型目標監視，避免中共藉機利用小目標發動灰帶襲擾。

海巡署表示，中共演習地點涉及台灣海峽及國內重要港口附近海域，影響台灣海域內船舶航行及旅運安全，違反國際相關法規及慣例，是對國際秩序挑釁，海巡署全力應對，與國防部等國安單位通力合作，成功確保海上航道的安全順暢。

海巡署指出，海巡艦艇全天候掌握台灣周邊海警船動態，機動調整艦艇部署，有效預置應對，全程監控驅離，堅定執法立場，秉持不挑釁、不退讓的原則，全力捍衛國家主權，確保海上航行安全。

國安 國防部 海巡署

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