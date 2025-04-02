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綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

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綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
現任空軍司令部作戰副參謀長曹定明。記者余承翰／攝影
現任空軍司令部作戰副參謀長曹定明。記者余承翰／攝影

空軍官校畢業的「鷹爸」徐柏岳因出面挺「大罷免」被踢出空官同學組群，徐柏岳公示組群對話內容，同一期現任空軍司令部作戰副參謀長曹定明僅在對話中背誦一段空官訓詞，竟就被綠營立委和網路側翼「炎上」，揚言舉報國安單位。

曹定明甫代表空軍赴美參加首架F16 BLK70戰機出廠交機典禮。他在同學聯誼組群中，面對將徐某踢出組群的連署，留言稱「我堅定的信守責任、維護榮譽，並誠實的遵行規定。」這其實是空軍官校傳統的一段訓詞，卻因此遭網路側翼公審，同期退軍說，氣氛只能用恐怖形容。

曹定明是F-16戰機資深種子教官，是我國第一位美國空軍武器學校Weapon School合格教官。他具有美國空軍戰爭學院學資與碩士學位，曾任駐美空軍副武官、F16上校作戰隊長、國防部衡指所戰情中心主任、台東第7聯隊長、空作部參謀長等職；駐美期間，負責協調美國空軍，圓滿達成支援我國C130遠赴海地震災慈航任務。

不料，徐某公示組群對話內容後，曹定明被肉搜出現職，在網上遭側翼批評，有網友宣稱應將此節舉報國安單位；綠營立委林楚茵甚至公開宣稱，曹定明身為一名國軍少將，效忠的應該是中華民國，居然無法容忍他人熱愛國家的言論，還想把對方趕出去。她要求國防部與空軍司令立即啟動調查。

同期同學說，曹定明是位非常低調、沉穩、正直與忠誠的飛行軍官，還甫代表空軍赴美參加首架F16 BLK70戰機出廠儀式。

「我堅定的信守責任，衛護榮譽，並誠實的遵行規定」一詞，是空軍官校學生精神格言。空官臉書粉團指出，這是為勉勵學生守法守紀應從自身開始做起，貫徹官校誠實榮譽之優良校風。軍方部分人士聞曹定明因此遭批評公審，私下都認為不可思議。

鷹爸徐柏岳公示組群對話内容後，曹定明被肉搜出現職，遭側翼、綠委批評。圖/徐柏岳臉書
鷹爸徐柏岳公示組群對話内容後，曹定明被肉搜出現職，遭側翼、綠委批評。圖/徐柏岳臉書

國防部 空軍官校 美國

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