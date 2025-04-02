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2025城鎮韌性演習 國防部：4月起北市等11縣市舉行

中央社／ 台北2日電

國防部今天表示，「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習將於4月至7月間由台北市等11個縣市舉行，今年的演練特點為實際演練等，首次採實人、實物方式於各現地演練，改變以往搭台布景集中呈現，更貼近實際景況。

國防部今天舉行例行記者會，國防部全動署物力動員處簡任處長沈威志表示，今年「全民防衛動員」援例結合行政院「災害防救演習」，由全國22個直轄市、縣市採2年1輪方式辦理，演習驗證民防、災防體系執行保護民眾能力，以提升台灣整體防衛韌性。

沈威志表示，演習預於4月至7月間由台北市等3個直轄市及基隆市等8個縣市政府辦理，4月10日起由連江縣政府辦理今年第1場次「全民防衛動員演習」。

沈威志說明，演習區分上午「兵棋推演」及下午「綜合實作」兩階段，兵棋推演以有想定、無腳本方式規劃，採狀況誘導實施，配合漢光演習想定及演習地方政府轄區特性，設計特別狀況與處置要項誘導實施推演，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

至於綜合實作階段，沈威志表示，由地方首長擔任指揮官，統籌轄屬公、民營事業單位、民防團隊、替代役（含備役）、救難、志工團體及後備軍人輔導組織等單位，並依兵棋推演想定，結合地方政府動員整備執行計畫，採實地場景、小區域及貼近真實情境方式演練，驗證緊急事故應變整合機制。

針對演練重點，沈威志說明，驗證應變指揮機制運作、資訊安全防護演練、急救站開設演練、救濟站開設演練、民生必需品配售演練，並選定轄區內重要民生、經建及關鍵基礎設施遭受破壞搶救作為，以及心理作戰－強化抗敵防衛意識、反制假訊息及認知作戰。

至於演練特點，沈威志表示，首先是「實際演練」，首次採實人、實物方式於各現地演練，改變以往搭台布景集中呈現，進而更貼近實際景況；其次為「跨機關協調」，擴大中央與地方、政府與民間跨單位的整合協調；最後則為「維持民眾基本生活」，演練聚焦維持國民生活韌性，實地開設救濟站、配售站及急救站等，使民眾在災害來臨時，確保社會、民生運作無虞。

國防部 民防 漢光演習

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