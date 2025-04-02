快訊

連假前夕國1出事了！火燒車回堵3公里 女駕駛命大逃出車外

謝宜容涉貪遭新北檢起訴！勞動部職場霸凌過失致死不起訴 原因曝光

綠委助理涉賣機密給對岸 彰化黨部「開除黨籍」

國防部發布監控共軍影片 強調捍衛主權決心不變

中央社／ 台北2日電

中共1日起對台軍演，國防部今天指出，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質，國軍持續執行立即備戰操演應對；國防部並公布海軍艦艇監控共艦影片。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部今天傍晚發布「無懼前行」影片，影片揭露海軍班超艦對中國人民解放軍海軍桂林艦廣播，以及海軍逢甲艦監控中國人民解放軍海軍溫州艦影片，還有海軍岸置反艦飛彈以及空軍、陸軍戰備部隊的戰備影片。

國防部並於片尾強調，國軍時刻嚴密戒備，強化應變制變能力，「守土有責、強固國防」，國軍捍衛國土主權的決心不變。

針對中共東部戰區持續在台海周邊進行軍演，國防部另以新聞稿表示，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質，國防部持續執行「立即備戰操演」，依敵情威脅，結合天候等條件演練；各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等活動，與海巡署密切合作、有效應對。

國防部進一步表示，共軍官方宣稱其演習狀況「每日不同，以變為主軸如同魔術師」，態度輕佻、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，完全無視兩岸人民的生命財產安全，凸顯中共不負責任的本質，而所謂在台海執法等說法，視台海周邊為中國內水，更是完全違背國際規則與慣例。

國防部指出，古語「兵者為凶器，不得已而用之」，北京輕率挑起區域爭端，以全球安全與繁榮發展為俎上肉，正暴露其視生命如草芥，視國際規則如無物的霸權心態。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對共軍嚴峻挑戰，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄；全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，持續增強嚇阻戰力，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

國軍 國防部 海軍

延伸閱讀

中共在東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、共機續增中

法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

共軍新代號「海峽雷霆」演練 陸專家：展示更嚴厲手段

共軍在台海中部南部 組織「海峽雷霆-2025A」演練

相關新聞

綠色恐怖？少將在組群背誦空官訓詞遭綠營「炎上」 軍中不平

空軍官校畢業的「鷹爸」徐柏岳因出面挺「大罷免」被踢出空官同學組群，徐柏岳公示組群對話內容，同一期現任空軍司令部作戰副參謀...

LNG船因軍演轉向？國防部、海巡署：錯假訊息意圖亂台

中共東部戰區昨天起發動對台軍演後，PTT傳出有載運天然氣的LNG船遭阻擋而掉頭迴避。海巡署今天表示，近期2艘抵台LNG船...

「漢光41號」演習分3階段 國防部說明演習規劃

國防部下午舉行記者會，說明國軍 114年「漢光 41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針...

譴責中共軍演 北市藍委籲首都應進行城鎮戰演習

中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立...

挺罷免卻遭爆曾攜眷跳機逃美 鷹爸徐柏岳：我有特定任務

曾是空軍飛官的玉山航空總經理徐柏岳昨日出面挺「大罷免」，他不但因此被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃...

部隊鍋 EP212｜台船最新無人艇奮進魔鬼魚號 來看新聞裡沒說的設計眉角

台船最新研發的三船體無人艇奮進魔鬼魚號，廠方宣稱具備高耐波性、衛星導控、自主避碰還能進行火力打擊。但是否真的能適應台海惡劣環境？它的航行穩定性、陸運與儲存便利性、衛星通訊技術、武器裝備效能，是否符合國軍需求？本集節目除了完整回顧台船無人艇記者會上的技術簡報以及重點訪問內容，也談及這款無人艇的技術規格與戰術應用，並探討這艘無人艇火力設計的Mk46魚雷和150公斤高爆彈，是否足以應對解放軍的兩棲登陸作戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。