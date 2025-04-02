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LNG船因軍演轉向？國防部、海巡署：錯假訊息意圖亂台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
PTT傳出有載運天然氣的LNG船受中共軍演影響而掉頭迴避。國防部及海巡署表示，近期2艘抵台LNG船，一艘已經靠泊興達港，另一艘預計停靠台中港，相關說法經查是虛假訊息。圖為中油LNG船示意圖，非當事船。圖／中油提供
PTT傳出有載運天然氣的LNG船受中共軍演影響而掉頭迴避。國防部及海巡署表示，近期2艘抵台LNG船，一艘已經靠泊興達港，另一艘預計停靠台中港，相關說法經查是虛假訊息。圖為中油LNG船示意圖，非當事船。圖／中油提供

中共東部戰區昨天起發動對台軍演後，PTT傳出有載運天然氣的LNG船遭阻擋而掉頭迴避。海巡署今天表示，近期2艘抵台LNG船，一艘已經在今天上午靠泊興達港，另一艘預計明天靠泊台中港，相關說法經查是虛假訊息。國防部發言人孫立方質疑，網路上出現部分群體，意圖操縱訊息威懾台灣。

中共東部戰區發動「海峽雷霆-2025A」對台軍演，傳出有PTT網友發現，載運天然氣的LNG船被軍演擋住，凌晨早就掉頭迴避，直呼是共軍設下的結界。

參謀本部情報次長謝日升表示，根據我方掌握情況，並沒有商船或漁船收到中共登船臨檢，目前台灣周邊海空域交通及海上運輸都維持正常運作。謝日升指出，網路討論所指的LNG船室因進港期程的排序問題，還在港外等待進港。

海巡署副署長謝慶欽指出，民眾在社群上貼文表示有要運到我國港口的LNG瓦斯船受到阻攔折返，經海巡署查證是虛假訊息。他指出，總共有2艘LNG船，第一艘是巴哈馬籍LNG船，昨天清晨6時23分抵達高雄西南24浬海域，因為進港需要安排碼頭，所以在該海域滯留等待進港時間；經海巡署向航港局確認，該船已經在今天上午7時53分靠泊在高雄興達港中油天然氣接收站。

謝慶欽說，第二艘是巴拿馬籍台達二號LNG船，昨日凌晨3時31分抵達鵝鑾鼻西南方190浬海域，AIS顯示應該在4月3日6時進入台中港，與航港局船舶資訊系統的資料相符，目前也在海上滯留，要等到排定時間才會繼續航行。他強調，海巡署在對應驅離中共海警船時，海上貨輪均維持正常航行，如果有發生狀況，海巡艦艇一定會開闢安全航道。海巡署與國防部也作過各種沙盤推演及實兵演練，一定會確保海上航行安全。

國防部發言人孫立方少將表示，觀察網路上的一些訊息時，可明顯發現有些協同操作的群體，這些群體未必是實際的個人帳號，也有可能是利用AI或其他機器人帳號，針對特定訊息操作，目的要透過訊息操縱來分化台灣社會、放大對台灣社會威懾的效果，意圖影響民心，能源議題看起來就有這種趨勢。

中共 國防部 海巡署

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