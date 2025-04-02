「漢光41號」演習分3階段 國防部說明演習規劃

台船最新研發的三船體無人艇奮進魔鬼魚號，廠方宣稱具備高耐波性、衛星導控、自主避碰還能進行火力打擊。但是否真的能適應台海惡劣環境？它的航行穩定性、陸運與儲存便利性、衛星通訊技術、武器裝備效能，是否符合國軍需求？本集節目除了完整回顧台船無人艇記者會上的技術簡報以及重點訪問內容，也談及這款無人艇的技術規格與戰術應用，並探討這艘無人艇火力設計的Mk46魚雷和150公斤高爆彈，是否足以應對解放軍的兩棲登陸作戰。

2025-04-02 12:25