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「漢光41號」演習分3階段 國防部說明演習規劃

攝影中心／ 記者林伯東／即時報導
國防部昨天舉行記者會，發布國軍 114年「漢光 41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。由海洋委員會海巡署副署長謝慶欽說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。記者林伯東／攝影
國防部昨天舉行記者會，發布國軍 114年「漢光 41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。由海洋委員會海巡署副署長謝慶欽說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。記者林伯東／攝影

國防部下午舉行記者會，說明國軍114年「漢光41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。「漢光41號」演習區分2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」及7月份「實兵演練」等3階段，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性，使各項備戰作為肆應防衛作戰需求。

國防部表示，「漢光41號」演習將參據共軍可能行動態樣，建構仿真戰場景況，依聯合作戰計畫驗證實需，規劃各階段研討及驗證課題，以務實檢視各型部隊整體作戰效能；國軍秉持「備戰才能避戰，能戰才能止戰」指導，期藉演習所獲經驗，持續完善聯合作戰計畫，奠定防衛作戰成功基礎。

國防部昨天舉行記者會，發布國軍 114年「漢光 41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。由情次室次長謝日升中將說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。記者林伯東／攝影
國防部昨天舉行記者會，發布國軍 114年「漢光 41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。由情次室次長謝日升中將說明「國軍針對中共聯合演訓應處作為」。記者林伯東／攝影

國軍 國防部 演習

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