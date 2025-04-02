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「漢光41號」演習分3階段 國防部說明演習規劃
國防部下午舉行記者會，說明國軍114年「漢光41號」演習規劃、「2025城鎮韌性（全民防衛動員）」演習說明、「國軍針對中共聯合演訓應處作為」說明。「漢光41號」演習區分2月份「高階幹部圖上兵推」、4月份「電腦輔助指揮所演習」及7月份「實兵演練」等3階段，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性，使各項備戰作為肆應防衛作戰需求。
國防部表示，「漢光41號」演習將參據共軍可能行動態樣，建構仿真戰場景況，依聯合作戰計畫驗證實需，規劃各階段研討及驗證課題，以務實檢視各型部隊整體作戰效能；國軍秉持「備戰才能避戰，能戰才能止戰」指導，期藉演習所獲經驗，持續完善聯合作戰計畫，奠定防衛作戰成功基礎。
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