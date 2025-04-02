譴責中共軍演 北市藍委籲首都應進行城鎮戰演習

中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立委今下午舉行記者會，譴責軍演外，也呼籲國防部與台北市展開演習。國民黨立委徐巧芯說，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習。

記者會開始，台北市國民黨籍立委先呼口號，「譴責軍演，首都備戰。」

國民黨立委王鴻薇表示，在對岸軍演宣傳的影片裡，出現台北101跟漢口街，漢口街已經非常接近總統府、博愛特區，台北市國民黨籍立委一致譴責中共軍演，台海要安全，人民要安定，不容許武力挑釁。五位國民黨立委要求國防部、台北市政府、內政部應該一起舉行首都備戰演習。

國民黨立委賴士葆說，中國大陸有事沒事演習，台灣人民不歡迎，不歡迎動不動演習，演習非常有針對性，目標打出來就是台北101、漢口街，這都是人口聚集的地方，台北市應該演習，因應大陸由演轉戰。

賴士葆提及能源，表示昨有一艘LNG船被封鎖住，國防部說「全程跟監，提前預備」，根本沒有做到。戰時能源非常重要，現在又不用核電，LNG儲量只有7到11天，大陸要證明有能力進行封鎖，自主能源只有1%，其他都是進口的，應思考要不要重啟核電。

國民黨立委李彥秀說，支持台北市長蔣萬安，對於接下來的民防韌性，應有更積極的作為，包括台北市後備指揮部目前已經組編人員進駐，應該要有各項的整備作為。台北市的兵役局、消防局也應有更多的應變中心來進行了解。

李彥秀表示，中央相關的部會，是否可從教育部、經濟部開始，包括民間和企業的配合，韌性防衛的演習等等也都要拜託民間跟企業界、地方教育局，也都要有相關的配合。必須提醒，台北市是政經中心，國防部有責任也有義務要協助台北市政府，做後續的推演和戰備的演習。

國民黨立委羅智強說，譴責軍演，不管是國際智庫或媒體，共同點出台灣最嚴峻危機，非常可能成為下一個烏克蘭，台灣準備好了嗎？台北準備好了嗎？中共軍演斬首意味濃厚，和平已不可得，戰爭已臨家門的此時，不管是民防、醫療、救災、物資、能源、電力和經濟衝擊等方面，包括民間單位、台北市政府、內政部、國防部等，都應要有全面演習，不要等到戰爭打進國門，才要人民開始來防衛，那時候都來不及了 。

徐巧芯表示，以我國的環境來說，傷亡可能會發生在大都市以及高度城市化的地區，必須提前做好因應準備。

徐巧芯強調，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習，讓每位平民都經過演習，包含找到最近的防災避難中心，要在幾分鐘內完成，民防系統如何引導民眾，醫療設施跟設備能否有完整補給，這都是希望台北市跟中央政府演習時做的。

徐巧芯總結，所謂的全民防衛韌性，要真正達成，沒有演習是不可能知道成果，否則就會像黑熊學院一樣，聲稱自己要訓練300萬黑熊勇士，但是無論如何是天災或發生任何事情，都沒有看到人。