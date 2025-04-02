快訊

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

有人來接了！福懋油爆萬張巨量未跌停 換這兩檔亮綠燈

聽新聞
0:00 / 0:00

譴責中共軍演 北市藍委籲首都應進行城鎮戰演習

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立委今下午舉行記者會，譴責軍演外，也呼籲國防部與台北市展開演習。國民黨立委徐巧芯（左一）說，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習。記者屈彥辰／攝影
中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立委今下午舉行記者會，譴責軍演外，也呼籲國防部與台北市展開演習。國民黨立委徐巧芯（左一）說，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習。記者屈彥辰／攝影

中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立委今下午舉行記者會，譴責軍演外，也呼籲國防部與台北市展開演習。國民黨立委徐巧芯說，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習。

記者會開始，台北市國民黨籍立委先呼口號，「譴責軍演，首都備戰。」

國民黨立委王鴻薇表示，在對岸軍演宣傳的影片裡，出現台北101跟漢口街，漢口街已經非常接近總統府、博愛特區，台北市國民黨籍立委一致譴責中共軍演，台海要安全，人民要安定，不容許武力挑釁。五位國民黨立委要求國防部、台北市政府、內政部應該一起舉行首都備戰演習。

國民黨立委賴士葆說，中國大陸有事沒事演習，台灣人民不歡迎，不歡迎動不動演習，演習非常有針對性，目標打出來就是台北101、漢口街，這都是人口聚集的地方，台北市應該演習，因應大陸由演轉戰。

賴士葆提及能源，表示昨有一艘LNG船被封鎖住，國防部說「全程跟監，提前預備」，根本沒有做到。戰時能源非常重要，現在又不用核電，LNG儲量只有7到11天，大陸要證明有能力進行封鎖，自主能源只有1%，其他都是進口的，應思考要不要重啟核電。

國民黨立委李彥秀說，支持台北市長蔣萬安，對於接下來的民防韌性，應有更積極的作為，包括台北市後備指揮部目前已經組編人員進駐，應該要有各項的整備作為。台北市的兵役局、消防局也應有更多的應變中心來進行了解。

李彥秀表示，中央相關的部會，是否可從教育部、經濟部開始，包括民間和企業的配合，韌性防衛的演習等等也都要拜託民間跟企業界、地方教育局，也都要有相關的配合。必須提醒，台北市是政經中心，國防部有責任也有義務要協助台北市政府，做後續的推演和戰備的演習。

國民黨立委羅智強說，譴責軍演，不管是國際智庫或媒體，共同點出台灣最嚴峻危機，非常可能成為下一個烏克蘭，台灣準備好了嗎？台北準備好了嗎？中共軍演斬首意味濃厚，和平已不可得，戰爭已臨家門的此時，不管是民防、醫療、救災、物資、能源、電力和經濟衝擊等方面，包括民間單位、台北市政府、內政部、國防部等，都應要有全面演習，不要等到戰爭打進國門，才要人民開始來防衛，那時候都來不及了 。

徐巧芯表示，以我國的環境來說，傷亡可能會發生在大都市以及高度城市化的地區，必須提前做好因應準備。

徐巧芯強調，呼籲台北市政府跟中央，盡快針對一般民眾進行城鎮戰的相關演習，讓每位平民都經過演習，包含找到最近的防災避難中心，要在幾分鐘內完成，民防系統如何引導民眾，醫療設施跟設備能否有完整補給，這都是希望台北市跟中央政府演習時做的。

徐巧芯總結，所謂的全民防衛韌性，要真正達成，沒有演習是不可能知道成果，否則就會像黑熊學院一樣，聲稱自己要訓練300萬黑熊勇士，但是無論如何是天災或發生任何事情，都沒有看到人。

國防部 演習

延伸閱讀

反罷免藍白合！台中惡罷退散宣講 張啟楷、徐巧芯助陣

曹興誠：若國號改「台灣共和國」是被中共、國民黨所逼

心結仍在？挺徐巧芯費鴻泰缺席 黃呂：該出來時就會出來

大和解撇「走火入魔」相擁秦慧珠 徐巧芯：別想見縫插針

相關新聞

譴責中共軍演 北市藍委籲首都應進行城鎮戰演習

中共解放軍正對我國進行圍台軍演，軍演宣傳影片可見台北市的台北101、漢口街等地標，劍指台北意味濃厚。五位台北市國民黨籍立...

挺罷免卻遭爆曾攜眷跳機逃美 鷹爸徐柏岳：我有特定任務

曾是空軍飛官的玉山航空總經理徐柏岳昨日出面挺「大罷免」，他不但因此被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃...

部隊鍋 EP212｜台船最新無人艇奮進魔鬼魚號 來看新聞裡沒說的設計眉角

台船最新研發的三船體無人艇奮進魔鬼魚號，廠方宣稱具備高耐波性、衛星導控、自主避碰還能進行火力打擊。但是否真的能適應台海惡劣環境？它的航行穩定性、陸運與儲存便利性、衛星通訊技術、武器裝備效能，是否符合國軍需求？本集節目除了完整回顧台船無人艇記者會上的技術簡報以及重點訪問內容，也談及這款無人艇的技術規格與戰術應用，並探討這艘無人艇火力設計的Mk46魚雷和150公斤高爆彈，是否足以應對解放軍的兩棲登陸作戰。

衛報警告：中共軍演劍指華府 台灣3原因對美支持須謹慎

中共共軍東部戰區1日無預警宣布對台軍演，聲稱是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。衛報引述多名分析人士指出，這次軍演的另...

國防部：共軍愚人節軍演 傳達什麼訊息？

中共東部戰區昨發動對台軍演，國防部表示，從昨天上午七時廿一分起、到下午三時卅分為止，共發現共軍十三艘軍艦、海警船四艘，山...

中共軍演日 軍友社榮譽理事長慰問海軍基地

中共解放軍東部戰區今天（1日）發動軍演，台海周邊出現十餘艘共軍戰艦與公務船。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。