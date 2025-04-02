嚴德發：修正輔導條例 嚇阻退役官兵不落入中共陷阱

近年頻傳中共吸收退役官兵進行間諜活動，退輔會主委嚴德發今天表示，盼透過修正「國軍退除役官兵輔導條例」，針對停止給與和就醫等服務，達到嚇阻效果，讓退役官兵有認知、有警覺，不輕易落入中共所設下的陷阱。

為因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德3月13日召開國安高層會議討論應對策略，會後公布17條因應策略，其中為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢。民進黨立委沈伯洋質詢時關切，賴總統所提到的17條因應策略，有提到要針對退役人員的相關規範進行修正，而退輔會日前表示已啟動國軍退除役軍官輔導條例修正作業，而退輔會所負責的就業、就醫、就養、就學、優待及救助，這幾種是否有包含在內。

嚴德發解釋，近年感受到中共多元方式進行滲透、統戰與認知作戰，其中現役與退役軍人成為目標的比例確實不少，退輔會除了強化宣導外，也針對國軍退除役軍官輔導條例的修正，希望能讓達到嚇阻效果，讓退除役官兵有認知、有警覺，不輕易落入中共所設下的陷阱。

針對「國軍退除役官兵輔導條例」的修正，嚴德發指出，目前依據陸海空軍軍官士官服役條例與相關的國安法規等對於退除給與剝奪或是喪失的判定，都已明定在國軍退除役官兵輔導條例第32條。

嚴德發表示，接下來的修法方向就是針對停止退除役給與或停止部分給與的細項，並增訂包含就醫、就養、就學、就業、優待與救助等項目的停發條件，目前已經啟動，正與相關部會協調，將持續推動修法。

民進黨立委林楚茵質詢時，關切為何退役軍人已無法接觸軍中機密資料，但仍成被中共吸收與滲透的重點對象。

嚴德發回應，退役軍人退伍後不可能接觸到軍中機密資料，但中共是利用退役軍人拉攏現役軍人，從現役軍人找到資料，退役軍人成為「橋梁」，退輔會為了防範退役軍人成為掉到中共陷阱，所以退輔會於全國的19個榮服處也增加人力，增強對退役軍人的訪視工作，並加強對退役軍人宣導。

嚴德發說明，如同林楚茵質詢提到的「保密防諜，人人有責」、「小心匪諜就在你身邊」，大家一定要有警覺性，而絕大多數的退役軍人都是愛國的，但不要因為少數的害群之馬影響了國家安全。