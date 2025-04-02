影／中共台海軍演 國軍維持正常跳傘訓練不鬆懈
中共解放軍東部戰區昨天宣布為遏止台獨勢力，在台周邊展開聯合軍事演訓，並動員陸軍、海軍、空軍、火箭軍，派出艦機多向抵近台灣，針對解放軍動態，國防部也發布新聞表示正嚴密監控中，並執行「立即備戰操演」，以常備部隊戰備兵力實施應處，防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。
面對中共演訓國軍的正常訓練不鬆懈，今天上午陸軍空訓中心在潮州跳傘場進行高空滲透跳傘訓練，傘教組教官及學員，搭乘空軍C-130H運輸機，先後自1250呎及4000呎高度一躍而下，憑著精湛的操傘技巧和強大的抗壓力，順利著陸目標區，展現勤訓精練的優異成果。
為強化國軍高空滲透跳傘戰力，並培育師資種能，空訓中心傘教組教官以高空傘及滲透傘，跳出機門以自跳自拉方式張傘，展現熟練的操傘技巧、精準進入目標區，而參加基本傘訓練的五名學員則在1250呎高空跳傘，一朵朵傘花在天空綻放壯麗景象，令不少人大為驚豔，駐足觀賞。
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