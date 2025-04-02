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反制中共滲透統戰 嚴德發：宣導觸法案例強化榮民照護

中央社／ 台北2日電

針對中共對退役軍人滲透與統戰，退輔會主委嚴德發今天表示，絕大多數退役軍人都是愛國的，退輔會已強化對退役軍人的反滲透、反統戰工作，並強化對榮民照護，讓榮民具有愛國心，各地榮服處也將宣導觸法案例，提醒榮民。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢；嚴德發上午進入會議室前接受媒體聯訪。

對於退輔會為加速退役官兵重返職場，推動建置「軍民專長轉銜對照表」，嚴德發表示，軍民專長轉銜系統可以提高退役軍人的就業率，讓職業軍人無論是待遇提高或是後續的出路都有規劃，可增加國軍招募的誘因。退輔會去年7月啟動計畫，成立跨部會工作小組，包含國防部、勞動部、經濟部、教育部，將國防部的軍事專長對接民間的職能與專長。

嚴德發說，退輔會建置軍民專長轉銜運用平台，透過AI技術轉換為就業工作，系統5月招標，預計明年底完成。

針對中共近年頻對退役軍人滲透和統戰，嚴德發表示，中共近期對現、退役軍人強化各種管道進行滲透、統戰與認知戰，因此退輔會也強化對退役軍人反滲透、反統戰的工作。首先是榮民在哪裡，退輔會服務就在哪裡，強化對榮民的照護，讓榮民具有愛國心，其次是各地榮服處將退伍軍人犯案情況當成案例，不斷地向榮民宣導不要觸法，希望提醒退役軍人提高警覺。

嚴德發表示，退輔會不論是利用榮光雙周刊以及退役軍人的座談，還有榮服處的訪視，都會加強宣導與宣教保護退役軍人。絕大多數的退役軍人都是愛國、願意守護家園，也感謝退役軍人為國家的犧牲奉獻。

至於中共昨天對台軍演，曾擔任國防部長的嚴德發表示，中共一直不放棄武力犯台，從灰色地帶侵擾以及環台軍演不斷，顯示中共是破壞區域和平的麻煩製造者。

嚴德發說，大家都要為區域和平做出貢獻，「戰爭是無情的，和平才是無價的」，國軍這幾年勤訓精練，不斷充實戰備，在戰力上也有明顯提升，民眾都看得到。他呼籲民眾支持國軍，國軍絕對有能力守護家園，維護台灣的自由民主。

嚴德發 退伍軍人 退輔會

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