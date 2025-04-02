衛報警告：中共軍演劍指華府 台灣3原因對美支持須謹慎

中共共軍東部戰區1日無預警宣布對台軍演，聲稱是對台獨勢力的「嚴重警告和有力遏制」。衛報引述多名分析人士指出，這次軍演的另一個目標是華府，可能要向川普政府傳達台灣總統賴清德是麻煩製造者；此外，分析人士也警告，台灣對美防長赫塞斯的支持需謹慎以對，因為華府官員和川普本人的實際舉措仍存在落差，而白宮內部也有派系角力，對中鷹派並非主導，更重要的是，美國對台立場還是川普說了算。

從赫塞斯重新調整華府戰略，將嚇阻中國奪取台灣及強化本土防衛列為優先事項，還有首度出訪亞洲時表態以「重建威懾力」對抗「中國在印太地區的侵略」等，許多跡象表明，至少目前為止，美國計畫繼續支持台灣的自由。

然而，衛報分析指出，這也讓赫塞斯成為此次中共軍演的另個目標受眾。

歐亞集團中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示：「這場演習的高調操作，很可能也是針對美國。他們想讓川普政府相信賴清德是個麻煩製造者，藉此勸阻美方繼續對台灣提供高度支持。」

亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示，台灣對此必須謹慎行事，「避免讓外界認為將美國置於風險之中」，捲入一場代價高昂的戰爭。

但若雲補充：「川普政府是否將台北視為升高局勢，對美方日因應突發狀況的反應至關重要。」

分析人士認為，儘管赫塞斯的言論對台灣而言是正面訊號，但仍需審慎看待。部分分析人士提醒，美國官員的言行和川普本人的言論與實際政策之間，仍存在落差。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Ja-Ian Chong）表示：「外界對川普政府的擔憂之一是，其注意力可能會轉移，現在承諾的事情，未來未必真的會兌現。」

美國智庫蘭德公司政治學者郭泓均（Raymond Kuo）表示，赫塞斯的言論延續並強化歷屆美國政府推動「重返亞洲」的戰略，但其中也牽涉華府內部的派系角力。

郭泓均指出：「美國現階段的外交政策討論中，包括格陵蘭、巴拿馬運河與加拿大在內，對中鷹派在政府內部並非主要的推動力量。」他也提醒，最終拍板的人是川普，而川普一向高度功利，且對台灣的觀感並不正面。

此外，還有關於可信度的問題。全世界都看到川普對待烏克蘭，以及對全球美國援助受援國的態度，而赫塞斯在白宮Signal洩密對話中，曾指責歐洲「搭美國便車」、「可悲」。

莊嘉穎指出，川普團隊過去對合作夥伴的處理方式，引發外界質疑，「他們究竟有多願意、有多大能力，能真正和亞洲盟友合作？」

北京當然也在關注。外界傳出川普與習近平可能會晤的消息。布魯金斯研究所中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「當川普與習近平會面時，能否清楚釋出維持現狀的決心非常重要，因為嚇阻效果取決於能力與意志。」

何瑞恩認為，「赫塞斯的評論和相關指令在嚇阻北京方面確實具有加分效果，但最終，北京會直接評估川普本人。」