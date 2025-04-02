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美示警中國統戰部對台惡意干預 拉攏盟友削弱對手

中央社／ 華盛頓1日專電

總統賴清德定調中國為「境外敵對勢力」，美國近年也傳出中國滲透事件。對於台美有無合作因應中國間諜行動的可能，美國國務院表示，不置評情報事務；台灣是中共統戰的首要目標，統戰部主導惡意干擾行動。

賴總統3月召開國安高層會議，就中國統戰滲透威脅提出恢復軍事審判制度等因應策略，更首度定調中國為「境外敵對勢力」。

台美是否能就反制中國滲透議題合作方面，美國國務院一名發言人今天回應中央社詢問信件時指出，不對情報事務發表評論。

「然而，我們很清楚，中共利用統一戰線在世界各地有爭議的政治空間中，有系統地尋找可能盟友，並將他們拉攏到與北京同一陣線，同時透過利誘、脅迫及欺騙等綜合手段來削弱對手。」

這名發言人說，台灣是中共統戰工作的首要目標，統戰部在這些惡意干擾行動中扮演主導角色。面對中國軍事、經濟、資訊和外交壓力，美國將持續支持台灣。

華府智庫全球台灣研究中心（Global TaiwanInstitute，GTI）3月發布報告示警，中共持續對台灣同步發動公開及秘密的政治戰行動。報告提出細緻建議，包括建立外國代理人登記機制、加重間諜刑罰，並強化監督現任及卸任官員前往中國，要求出發前30天公開行程、嚴禁閉門會議。

這份報告名為「中國共產黨對台灣的秘密行動」，由前中央情報局（CIA）分析師、中國問題專家孟沛德（Peter Mattis）等人執筆。

不只台灣，美國近年也發生中國代理人及中國學生拍攝國防據點的事件。紐約州州長侯可（KathyHochul）的前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與丈夫去年就因涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」等罪名被捕。

孫雯在職期間曾多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

聯邦調查局（FBI）去年於法院文件中指出，中國大學生拍攝美國重要國防據點的事件層出不窮。例如5名中國留學生就於2023年夜闖密西根美軍基地，拍攝軍車照片，並對調查人員辯稱是為了「看流星」。

2020年，2名在密西根大學攻讀碩士學位的中國人，因非法拍攝佛羅里達州西島（Key West）海軍航空站而被判入獄。

中共 統戰 美國

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