國防部：共軍愚人節軍演 傳達什麼訊息？

中共東部戰區昨發動對台軍演，國防部表示，從昨天上午七時廿一分起、到下午三時卅分為止，共發現共軍十三艘軍艦、海警船四艘，山東號航艦編隊八艘共艦，以及七一架次共機出海演習。國軍已經啟動「立即備戰操演」，目前仍以戰備部隊應處，隨時視情況提升戰備。

外界質疑共軍此次發動軍演的政治目的，是否針對賴總統提出的「賴十七條」？國防部發言人孫立方表示，中共的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨，而是極權國家崇尚「拳頭大就是力量」的偏執，我方認為中共這種舉動的最主要原因，就是對自由民主制度的不同意、對於以武力解決不同意見的偏執，以及做為極權國家，相信拳頭大就是公理的偏頗看法。

孫立方說，中共再次對台發動軍演，究竟有多大影響或效應，令人存疑；且在愚人節軍演，到底能對台灣民眾傳達什麼訊息？也令人保留。

國防部情報次長謝日升中將表示，中共山東號航空母艦三月廿九日離開海南島，卅一日進入應變區；隨後中共東部戰區在昨天清晨宣布在台灣周邊海空域進行「聯合演訓」，演練奪取制海制空權、對海對陸打擊、要城要道封控等課目；東部戰區隨後於八時卅分宣布派遣海警艦艇編隊在台灣周邊海域進行執法巡查。

謝日升指出，到昨天下午為止，共軍有十三艘軍艦、四艘海警船在台海周邊活動；另外西太平洋上有山東艦編隊八艘艦艇，距離鵝鑾鼻東南東方約二二○浬。空中兵力則有主、輔戰機、直升機及無人機共七一架次，其中卅六架次進入我應變區，西太平洋則有十四架次活動。

作計室聯戰計畫處長董冀星表示，國軍在偵獲中共軍事演習的情資與動態後，立即派遣海空對應兵力，國防部及各部隊立即成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹召開研析會議，隨即於上午時十時執行「立即備戰操演」。

由於共軍並未對軍演賦予演習代號，使外界質疑共軍對台軍演已呈常態化。謝日升表示，不論共軍使用甚麼名詞，我方始終依據實際掌握的敵情作研判、應處，我方認為都屬於平時的灰色地帶襲擾、軍事威懾，這方面的企圖不會改變。

第 4度軍演時出現偷渡

記者蔡家蓁、王勇超、李奕昕／連線報導

中共昨無預警發動軍演，海巡署金門岸巡隊事前在金門寒舍花海域查獲大陸五十三歲鄭姓男子涉嫌偷渡；鄭聲稱受大陸迫害通緝，划橡皮艇投奔自由，人船押返調查；不到一小時陸方軍演，海警船駛入我方禁限制水域，海巡不排除兩事件皆與軍演有關。

海委會主委管碧玲說，這是中國第四次出現搭配軍演偷渡案例，中國不斷以各種手段測試我方反應，不排除是灰色地帶襲擾的一環。