中共軍演日 軍友社榮譽理事長慰問海軍基地

中共解放軍東部戰區今天（1日）發動軍演，台海周邊出現十餘艘共軍戰艦與公務船。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往左營海軍基地，慰問海軍與陸戰隊官兵。他表示，將持續擔任國軍志工，匯集民間力量支持國軍，維護國軍尊嚴與榮耀，當官兵最堅實的後盾。

李棟樑與國防部副部長鍾樹明、常務次長黃佑民、政戰局長陳育琳、海軍副司令敖以智、軍友社秘書長簡士偉等一行，前往左營海軍基地，慰訪負責敦睦出航的鄭和軍艦。敬軍團致贈慰問金給海軍艦隊指揮部、陸戰隊指揮部、一二四艦隊、一五一艦隊、一九二艦隊、二五六戰隊等單位，並與鄭和艦官兵合影留念。鍾樹明也代表國防部長顧立雄致贈水果禮盒，藉此肯定官兵戍守前線、戮力戰訓本務辛勞。 中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑率領敬軍團，到海軍鄭和艦慰問官兵。圖/軍友社提供