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警職被當軍職用加薪卻沒有分 海巡警掀抱怨潮

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
近期在多個海巡臉書粉團開始有疑似海巡警眷的抱怨聲，並作出貼圖，主張「反對同工不同酬，支持海巡警職加薪，要深夜危勞性津貼、要戰鬥加給」。圖/取自海巡臉書粉團
近期在多個海巡臉書粉團開始有疑似海巡警眷的抱怨聲，並作出貼圖，主張「反對同工不同酬，支持海巡警職加薪，要深夜危勞性津貼、要戰鬥加給」。圖/取自海巡臉書粉團

國軍因召募不利興起一片加薪潮，被當成第二海軍的海巡內部也上網掀加薪倡議，認為海巡警職人員衝在台海第一線，警職被當軍職用，應該也要有戰鬥加給。

近期在多個海巡臉書粉團開始有疑似海巡警眷的抱怨聲，並作出貼圖，主張「反對同工不同酬，支持海巡警職加薪，要深夜危勞性津貼、要戰鬥加給」。

有疑似警眷網友質疑，國軍4月1日起加薪，海巡軍職人員也與國軍同步加薪，但為何這些在第一線辛苦的海巡隊警職人員卻沒有列入加薪的行列？

加薪沒加到警職，警職卻還要被當軍職用。海巡隊被當成第二海軍，也是冒著危險在一線拚命，而且海巡隊做的事情不輸海軍，甚至表現的比海軍還好。

網友說，前幾天海軍輔導長因拍攝共艦照片品質不佳而遭懲處，海巡隊的照片就總是比海軍好很多，最直接的原因就是海巡靠共艦靠得很近。而海巡隊還要參演平戰轉換跟漢光，還要做自己的本務。

網友說，海巡隊的裝備跟海軍差太多了，拿安平級巡防艦來說，也就搭載幾門機砲，最大射程2公里，海軍搭載的武器有中程防空飛彈，最大射程74至167公里，還有艦砲，最大射程20公里以上。海巡隊在前方英勇執勤，比海軍還賣命，結果待遇更差，拿警佐三階來說，月薪5萬多，同樣階級的海巡上士也是能拿到5萬多，海軍直接幹到8萬多。

網友表示，希望能夠爭取海巡警職同步加薪。不給高薪，請問誰要用佛心愛心保衛台灣。

官員說，海勤加給跟戰鬥加給是同性質的，所以擇1的概念；而軍職只有夜點費100元或誤餐費150元，警、文職則有加班費，各有各的優缺點。

海巡署對基層加薪倡議暫未回應。

海巡署 海軍

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