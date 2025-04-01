快訊

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

整理包／美公布對等關稅前夕 一口氣點出對台灣「這些貿易壁壘」關切

海巡署：總統就職週年等3時機 中國海警恐增對台脅迫

中央社／ 台北1日電

海巡署副署長謝慶欽表示，3月11日前後，中國海警船、漁船在台灣外離島周邊有3項行動，可能是經中共高層授意對台灣進行「多點開花」的灰色地帶襲擾、釋放警告訊號，更不排除中國再對台襲擾脅迫。

謝慶欽指出，今年度中共可能對台提升脅迫有3個重要時機，第一是520總統賴清德就職週年及10月國慶演說後（2025年聯合利劍或準軍演）；二是8月伏季休漁期結束後初期；三是在涉及台灣主權或外交等特殊事件時，找藉口採取針對性反制作為。

謝慶欽日前在一場內部會議以「近期東沙海域中國海警及漁船動態嚴處與建議」簡報表示，2023年東沙越界中國漁船全年11艘，2024年數量遽增到33艘，中國入侵手法是趁夜色昏暗，由母船施放小舟，凌晨回收，不過因為東沙島現有碼頭水深不足，僅能進駐CP艇，且不具夜航設備及耐浪性較差，基於航安考量，若僅靠大艦驅離中國船隻，實際上嚇阻效果有限。

謝慶欽提到，2024年發生0214金門事件（中國三無船逃避台灣海巡登檢，導致翻覆釀成2名中國人死亡）後，中國海警船配合海警3號令實施，對金廈海域常態化襲擾編隊行動。中國海警船沿著東沙限制水域外繞島，試圖弱化台灣管轄權，截至目前已有64次以上侵擾行為，「每個月大概就有4艘，編隊航行沿著我們限制水域擦邊航行，至今沒有停止，這是惡意騷擾」。

海巡署報告描述，近2年來，東沙越界中國漁船團數量變更多，來得更早，做法更大膽，2024年3月後，中國海警於東沙襲擾力度加大，襲擾模式漸趨多元。

謝慶欽說明，3月11日前後，台灣外離島周邊發生3項可能性關聯行動，3月11日中國漁船進入東沙水域施放小舟、隔天中國海警船在限制水域內登檢「粵茂濱漁41177」漁船。3月12日「延平2號」闖入金門限制水域布放不明水下載具、隔天4艘中國海警船編隊航行。3月12日晚間，中國海警船又在馬祖登檢台灣籍「興大發1號」並試圖帶返黃岐未果。

謝慶欽強調，這3起事件時間點巧合，不排除彼此間有相關性，研判「可能經中共高層授意，藉機針對我外離島多點開花進行灰帶襲擾，刻意釋放警告的政治訊號」。

謝慶欽分析中共未來在東沙海域的3種可能壓迫指出，短期（目前至4月底）中國漁船仍可能伺機進入東沙作業，再加以海警船隨同襲擾，或自黃岩島等區域返航途中刻意航經東沙線內襲擾。

中期（5月1日至8月16日，中國公告伏季休漁期）中國漁船仍可能比照去年進入東沙作業、海警可能藉執法名義，常態在周邊海域襲擾。

長期（8月16日後），在休漁季結束初期，不排除中國海警在東沙執行專項襲擾行動，9月後，海警船活動則尚待觀察。

謝慶欽解釋，中國海警在東沙海域可能加大襲擾，干擾行動包含在限制水域內，阻礙海巡署登檢母船，以及於限制水域內，施放艦上小艇進入環礁內，阻礙扣留小舟；襲擾行動包含於限制水域內或外，增派海警船2艘以上，同時繞島；增派海警船2艘以上，進入限制水域內，編隊航行；海警船進一步深入禁止水域，試探台灣反應。

至於台灣採取的應處策略，謝慶欽回應，原則上避免武力衝突，但若中國海警船穿越台灣限制水域干擾台灣執法，保駕護航中國漁船違法濫捕，政府將參考菲律賓採取的「透明戰略」，公開揭露中國海警船保駕護航「環保流氓」的惡劣行徑，並結合國際上理念相近國家共同應處。

中國海警船 東沙島 海巡署

延伸閱讀

預演鎖台？陸海警在台灣周邊演練臨檢拿捕、攔截扣押

海軍中和軍艦台中外海與大陸漁船碰撞 海巡署蒐證釐清責任

陸海警稱常態化執法巡查 海巡署：是惡意騷擾

又來了！ 陸海警：福建海警金門近海「常態化執法巡查」

相關新聞

警職被當軍職用加薪卻沒有分 海巡警掀抱怨潮

國軍因召募不利興起一片加薪潮，被當成第二海軍的海巡內部也上網掀加薪倡議，認為海巡警職人員衝在台海第一線，警職被當軍職用，...

中共今起陸海空軍演 我交通部：目前各航班船舶均正常

解放軍東部戰區今天起在台灣周邊進行周邊聯合演訓，這已是台海當面共軍3月分第3次聯合戰備警巡。交通部表示，目前各機場航班與...

全動署召集研討「戰費編列」 顧立雄：全動法有規定

國防部全民防衛動員署近期向中央地方各級單位發出「戰費編列及預算轉換執行作法研討會」開會通知，外界認為將探討平戰如何轉換。...

中共對台軍演 顧立雄：9時成立應變中心

中共東部戰區今天清晨宣在台灣島周邊展該聯合演訓，國防部長顧立雄表示，我方自山東號3月29日從海南島錦母角軍港出發開始，就...

女青年大隊／不是軍人的軍人 揭國軍史唯一純女性部隊

國軍史上唯一純女性單位，曾存在56年。從成立到結束，國防部這支由女軍官組成的女性部隊「女青年工作大隊」共有1300多名成員加入。 國防部政戰局長陳育琳的軍旅生涯，曾以分隊長與中隊長身分，在女青服務3年多；而第一代女青年大隊的女兵樂茝軍，後來以「薇薇夫人」筆名，成為了知名作家。...

空軍戰術總驗收順利落幕 下半年將舉行戰技競賽

空軍於上周進行今年度戰術總驗收，今天公布紀實影片，空軍並且宣布今年戰術總驗收區分為「戰術驗收」及「戰術競賽」分上下半年實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。