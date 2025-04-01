共軍對台軍演 總統府：中國是麻煩製造者給予嚴厲譴責

針對共軍今宣布對台軍演，總統府發言人郭雅慧1日表示，確保台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識，並牽涉全球共同核心利益。

郭雅慧表示，中國大陸作為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府對此嚴厲譴責。

郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。賴總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握，面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

此外，行政院長卓榮泰也表示，中共各項的演習持續在台灣周邊發生，這也不是第一次，但是我們仍然跟過去一樣，由國防單位會保持高度的注意，不要讓任何的演習影響到臺灣社會內部，甚至我們周遭往來漁船、飛行的通行。

卓榮泰強調，在這樣的國際經貿情勢在變化當中，每個政府都應該持續關懷自己國家內部的社會安定跟人民生活，一味的對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的，此點如果中共當局能夠有所理解，當然會有助於區域的穩定，我們會朝這個方向，一方面讓國內穩定，一方面也讓國際能夠持續的注意到印太地區臺海的和平跟穩定。