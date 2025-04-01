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中共對台軍演 府：嚴厲譴責 賴總統指示嚴密應處

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中共東部戰區今天宣布在台灣島周邊展該聯合演訓，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處。圖／聯合報系資料照片
中共東部戰區今天宣布在台灣島周邊展該聯合演訓，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處。圖／聯合報系資料照片

中共東部戰區今天宣布在台灣島周邊展該聯合演訓，我總統府對此嚴厲譴責，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處，政府有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

中共東部戰區今天清晨宣布從4月1日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊聯合演訓，周邊組織艦機「多向抵近台島」，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。

郭雅慧表示，確保台海及印太區域的和平穩定，是國際社會最大共識，並牽涉全球共同核心利益。中國作為區域一員，近日持續在台海周邊及印太區域，包括紐、澳、日、韓、菲律賓南海等區域各方國際海域，以軍事挑釁、海上灰色地帶襲擾等單邊行徑，破壞區域安全穩定、片面升高區域情勢、公然挑戰國際秩序，是國際社會公認的麻煩製造者，總統府對此嚴厲譴責。

郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同責任，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，呼籲中國回到以規則為基礎的國際秩序上，為區域安全穩定與繁榮發展作出貢獻。

郭雅慧強調，賴總統第一時間已經指示國安與國防等相關單位嚴密應處，對於相關狀況皆有全面掌握，面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力捍衛國家主權、守護人民安全、維護社會安定，請國人放心。

台海 國安 總統府發言人

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