中共今起陸海空軍演 我交通部：目前各航班船舶均正常

國軍史上唯一純女性單位，曾存在56年。從成立到結束，國防部這支由女軍官組成的女性部隊「女青年工作大隊」共有1300多名成員加入。 國防部政戰局長陳育琳的軍旅生涯，曾以分隊長與中隊長身分，在女青服務3年多；而第一代女青年大隊的女兵樂茝軍，後來以「薇薇夫人」筆名，成為了知名作家。...

2025-04-01 07:30