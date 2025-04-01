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中共今起陸海空軍演 我交通部：目前各航班船舶均正常

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
解放軍東部戰區今天起在台灣周邊進行周邊聯合演訓。圖為2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望。新華社
解放軍東部戰區今天起在台灣周邊進行周邊聯合演訓。圖為2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望。新華社

解放軍東部戰區今天起在台灣周邊進行周邊聯合演訓，這已是台海當面共軍3月分第3次聯合戰備警巡。交通部表示，目前各機場航班與各港口船舶進出港均正常，尚無異常狀況。

東部戰區新聞發言人施毅今天上午表示，4月1日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊組織艦機「多向抵近台島」，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

這已是台海當面共軍3月分第3次聯合戰備警巡，先前3月17日，上下午連續各舉行一波，甚至1天2場。

對於共軍今天將在台灣周邊進行聯合演訓，交通部表示，目前各機場航班與各港口船舶進出港均正常，尚無異常狀況；航港局表示，目前各商港進出港作業均正常，航港局將密切注意相關訊息，必要時將透過海岸電台周知周邊船舶注意安全。

共軍 航港局 解放軍

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