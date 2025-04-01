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全動署召集研討「戰費編列」 顧立雄：全動法有規定

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
全動署近日發出「戰費編列及預算轉換執行作法研討會」開會通知，國防部長顧立雄表示，全動法有明文相關規定，全動署是基於全動法秘書單位的權責，邀集各單位研討相關作法。圖／報系資料照
全動署近日發出「戰費編列及預算轉換執行作法研討會」開會通知，國防部長顧立雄表示，全動法有明文相關規定，全動署是基於全動法秘書單位的權責，邀集各單位研討相關作法。圖／報系資料照

國防部全民防衛動員署近期向中央地方各級單位發出「戰費編列及預算轉換執行作法研討會」開會通知，外界認為將探討平戰如何轉換。國防部長顧立雄表示，全動法及行政院動員會報都有相關規定，全動署基於秘書單位的職責，召集各單位研討。

全動署近日發出「戰費編列及預算轉換執行作法研討會」開會通知，首度邀集中央與地方政府於4月18日齊聚開會，討論在戰爭狀態如何迅速完成資源調度與財務轉換。這是國防部首度針對「戰時預算動員」進行全國級跨部門會議，象徵全民防衛政策正朝向「全政府動員」的深化階段，財政與主計體系正式被納入動員主軸。

顧立雄說，全動法第18條就有相關明文規定，行政院動員會報從104年起就有要求相關部會按照規定做分類計畫。另一方面，去年也有地方政府提出索取如何編列的信函，因此全動署基於秘書單位的立場，召集各單位，針對全動法相關規定來探討應該如何編列。

根據全動法第18條規定，「為穩定動員實施階段財政金融秩序，調度所需資金，財力動員準備分類計畫主管機關應策訂動員實施階段戰費籌措、預算轉換及金融外匯管制事宜。」

顧立雄強調，全動署作為秘書單位召集各部會開會，是基於全動法的要求，也是全動署應該做的事情。

全動法 全動署 國防部

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