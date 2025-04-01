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中共對台軍演 顧立雄：9時成立應變中心
中共東部戰區今天清晨宣在台灣島周邊展該聯合演訓，國防部長顧立雄表示，我方自山東號3月29日從海南島錦母角軍港出發開始，就一直掌握相關動態，也有海空軍應變兵力，國防部今天上午9時已經成立應變中心，對共軍海陸動態都有掌握。
中共東部戰區今天清晨宣布從4月1日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊聯合演訓，周邊組織艦機「多向抵近台島」，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。
顧立雄表示，我方自山東號3月29日從海南島錦母角軍港出發開始，就一直掌握相關動態，在台海周邊也運用聯合情監偵系統充分掌握，並且也部署有海空軍兵力應對可能相關作為。今天早上對方宣布展開海空聯合演訓等等，我方也會隨時注意，尤其是山東號在台灣東南方的動態，以及陸上的動態也會注意。
顧立雄說，國防部在上午9時成立應變中心，對相關情況都會充分掌握因應。國防部發言人孫立方說，我方有觀察共軍動態，目前還沒到啟動立即戰備戰操演的程度。
顧立雄並說，中共的作為充分反映對區域和平穩定的破壞顯而易見，更是顯示是麻煩製造者。他說解放軍最近出現很多關於貪腐問題的報導，他們應該要好好解決內部問題，而不是在區域製造破壞現狀的舉動。
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