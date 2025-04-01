中共宣布軍演 國防部：山東號航艦編隊進入台灣應變區

共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓。國防部表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨天進入台灣應變區，國軍已啟動應變機制，適切應對，中共已成國際社會最大的麻煩製造者。

中國官媒新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

國防部上午表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨天進入台灣應變區。國軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，已啟動應變機制，適切應對。

國防部指出，中共持續在台灣周邊及印太地區，窮兵黷武增加軍事活動，不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的麻煩製造者。相對於其軍方內部貪腐嚴重「越反越貪」、「軍隊作戰能力虛假」等問題，凸顯外強中乾窘態。

國防部強調，面對日益嚴峻的敵情威脅，國軍作為守護國家的堅強屏障，全體官兵嚴陣以待，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，妥慎應對灰色地帶襲擾，有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全。