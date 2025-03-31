空軍戰術總驗收順利落幕 下半年將舉行戰技競賽

空軍於上周進行今年度戰術總驗收，今天公布紀實影片，空軍並且宣布今年戰術總驗收區分為「戰術驗收」及「戰術競賽」分上下半年實施。另一方面，海軍也於上周同一期間，執行聯合反截擊操演。

國軍為因應中共灰色地帶衝突及由演轉戰的威脅，3月中旬實施「立即備戰操演」，國防部並預告海軍第一季執行聯合截擊作戰計畫演練，將結合空軍戰術總驗收，以熟悉海空聯合作戰計畫暨指管運作程序。

空軍今天在臉書粉專公布1分鐘版紀實影片，內容特別以擔任戰情傳遞的E-2K預警機以及制海巡邏任務的P-3C預警機為主，並穿插幻象2000及經國號戰機進駐台東志航基地進行演訓的畫面。空軍也披露，原定每年下半年實施的戰術總驗收，外界習稱「天龍操演」，今年將區分為「戰術驗收」和「戰技競賽」兩大部分；空軍進一步說明，為強化應變作戰能力，上半年將採「戰術驗收」模式驗證訓練成效。

據了解，空軍戰術總驗收於3月25日28日實施，各主力戰機聯隊進駐東部基地進行操演，F-16機隊也結合2023年接收的AGM-88B高速反輻射飛彈進行戰術演練，實兵驗證攻擊共軍雷達設施的能力。

同時，海軍同步在上周進行聯合截擊作戰演練，調派各型艦艇參演，有軍事迷目擊海軍以合字號登陸艇搭載各型水雷準備進行佈雷操演。不過演習期間發生戰車登陸艦中和艦與中國大陸漁船「閩連漁61756」在深夜擦撞意外，引發外界質疑中共漁船正在監控我軍艦艇。