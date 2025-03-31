售台F-16新機暫缺電戰裝備 土耳其同型機已轉向新系統

第一架出廠給台灣的F-16 Block 70 雙座型機日前出廠，外界擔憂其所配備還在飛試中的AN/ALQ-254（V）1 電戰系統跟不上生產進度。已有其他F-16 BLK 70國際用戶如土耳其，改用諾格公司ALQ-257電戰系統。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興日前在臉書貼文表示，第1架出廠給台灣的F-16 Block 70 雙座型戰機，背脊航電艙為其明顯特色。但因其配備的 AN/ALQ-254（V）1 電戰系統研製與測試期程問，第一批若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184（V）11電戰莢艙一段時間。

但軍方內部透露，專家所指我國現役的ALQ-184電戰莢艙不能由F-16C/D Block 70 戰機掛載，需要再確認，因為ALQ -184並非全數位的系統，而新造的F-16C/D 不但是全數位，而且無線電都是調頻保密的格式。

據透露，土耳其是所有F-16 BLK 70國際用戶中，已指名不使用尚在飛試的L3公司ALQ-254電戰系統的國家，而是採用已在去年底，美國空軍完成測評的諾格公司ALQ-257電戰系統，此舉可能擔心希臘也是使用ALQ-254。