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新聞眼／空優裝備不到位 空談戰力

聯合報／ 本報記者李人岳
頭盔瞄準系統可透過共同圖像使戰場透明度愈來愈高。記者洪哲政／攝影
頭盔瞄準系統可透過共同圖像使戰場透明度愈來愈高。記者洪哲政／攝影

空軍向美新購六十六架F-16C/D Block70戰機美國時間廿八日在南卡羅來納州格林維爾舉辦出廠儀式。全案在二○一九年美國總統川普第一任期時批准，原定二○二三年第四季出廠，但受新冠疫情、俄烏戰爭造成全球供應鏈及美國軍工產業大震盪等波折，經多次延宕，終於交出第一張成績單。

不過，在首架戰機風光問世的背後，軍事專家梅復興第一時間指出，其內建式AN/ALQ-254(V)1 電戰系統上個月才開始飛行測試，預計要今年底才會開始交貨。因此首批出廠戰機恐將暫無新型電戰系統可用。

同時，攸關F-16戰機未來應對戰場共同圖像與威脅感知能力，以及視距內纏鬥戰力的頭盔瞄準系統，仍尚未敲定選項，不免令外界擔憂：這批新戰機在面對日漸緊繃的外在威脅時，能否及時具備完整的戰力？

F-16 C/D Block70對美國軍工業及國外客戶屬於相當特殊的案例，美國空軍本身預料將不再採購新機，是否應用其配備升級舊有F-16機隊彌補第五代戰機的數量不足，恐怕也是未定之天；在外銷選項中，除了頭盔瞄準系統外，彈射椅、飛行員個人裝備等也都打破過去F-16用戶長期幾乎唯美軍是瞻的傳統，除了呈現軍工業市場群雄並起的現實，也更凸顯使用國如何選商的重要性。

面對中共新一代戰機陸續服役，對台海威脅逐步升高，空軍的戰備壓力愈見沉重，如何提升武器效能成為關鍵。飛行員形容頭盔瞄準系統可透過共同圖像使戰場透明度愈來愈高，等於讓每一位飛行員也能具備「上帝視角」。在風光的出廠典禮之外，真正攸關空優戰力的電戰、資料鏈、觀瞄等空電裝備，是否都順利到位並發揮效果，才是更必須關注的「裡子」。

F-16 川普 戰機 疫情 空軍 美國

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