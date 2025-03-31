台積加碼投資美國後 美媒：台灣更敢寄望川普撐腰

華爾街日報廿九日報導，隨著川普就任大打「美國優先」政策，加上他撤回拜登政府時美國對烏克蘭的支持，以及先前對台灣的負面評價，不少人擔憂台灣會失去關鍵盟友美國。但在台積電宣布擴大對美投資後，讓台灣對美國的支持力道重燃希望，愈來愈有信心有川普當靠山。

該報導說，川普第二任一開始聚焦歐洲和中東，對中國大陸與台灣的態度僅透露些許端倪。隨後在台積電董事長魏哲家三月初訪美並敲定擴大對美投資後，美方對台立場出現轉變。

近來美國對中的技術限制升級，涉台公開聲明措詞也趨強硬，這勢必惹惱北京。與此同時，美軍教官與國軍持續低調合作，白宮與美國國務院官員頻向台北釋出保證，例如國防部副部長柏鴻輝近日赴美出席F-16交機儀式，象徵美台軍事合作持續深化。

一位台灣高官上周提到，近幾周來台美關係氣氛已明顯改善，「（我們）沒理由自滿，但目前良好環境使未來（雙邊）合作更容易」。台灣官員們仍謹慎以對，意識到川普政府轉變，皆可能因他本人新的言論而顛覆。

不過，儘管美台互動升溫，有觀察人士仍憂心美中可能出現某種「大交易」。外界關注的核心在於，烏克蘭到底是台灣的前車之鑑，還是川普減少對烏克蘭的支持，好將更多關注和軍事資源轉向台灣？