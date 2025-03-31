聽新聞
0:00 / 0:00

黃介正：美需盟邦負擔防務成本

聯合報／ 記者張文馨李人岳黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導
淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正。圖／聯合報系資料照片
淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正。圖／聯合報系資料照片

華盛頓郵報揭露美國防部長赫塞斯的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標。我國防部官員表示，相關報導所敘述的文件尚未經官方證實，國防部無進一步回應評論。

學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯務實地正視美國不能再備多力分，擔負全世界各地的安全保障或承諾；因此要節約歐洲及中東地區，而集中兵力因應印太地區的安全威脅。

黃介正指出，川普第一任期的美日印澳四方安全對話（Quad）到拜登政府的澳英美三方安全夥伴（AUKUS），都有一定的延續性，如今是由盟邦擔負主要防務成本。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁表示，這項文件代表著在軍事上，美方希望沒有模糊地帶。他認為，美國要在中方具備攻台能力的狀態下，把爆發戰爭的風險壓到最低，讓中共攻台時，無力與美國和日本同時作戰。

王宏仁和黃介正均提到，該文件雖然特別將「中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫」的唯一情境，不代表美國輕忽在印太區域的其他潛在衝突熱點。王宏仁指出，一般咸認南海和朝鮮半島的危險性高於台海，北韓領導人金正恩沒有比較穩定，南海衝突也在逐步升高。

民進黨立委陳冠廷認為，美方正重新調整軍事戰略，台灣應理解美國的善意，加強區域合作及增加國防投入。

民眾黨立委林憶君也認為，台灣應該正向回應美國布局的善意，積極與各國強化溝通與區域合作，但在國防交流也不要忘記「瞻前顧後」，務必隨時觀望兩岸局勢變化，面對日益嚴峻的兩岸緊張情勢，仍然希望兩岸和平溝通。

國民黨立委牛煦庭則說，國防智庫的意見或有可參之處，但美國總統川普習慣元首外交、單線領導，是否會全盤採用國防單位的建議尚待觀察。

南海 國防部 美國

延伸閱讀

才因群聊門挨批…赫塞斯爆2度攜妻子出席敏感軍事會議

美防長機密備忘錄曝光！嚇阻中國犯台列最優先事項 對台主打2戰略

日相與美日防長訪硫磺島 首度聯合追悼戰亡者

赫塞斯首訪菲律賓 曝美菲特種部隊將在「離台142公里」島嶼演習

相關新聞

華郵報導 美國防部備忘錄：優先阻陸侵台

華盛頓郵報廿九日報導，五角大廈一份內參的機密指引備忘錄顯示，美國國防部長赫塞斯已調整美軍戰略，將嚇阻中國大陸奪台和強化美...

太貴不買？採購戰機頭盔瞄準具有變數

我國向美採購六十六架F-16C/D Block70的首架戰機日前風光出廠，不過攸關F-16戰機戰力的頭盔瞄準具，卻可能出...

台積加碼投資美國後 美媒：台灣更敢寄望川普撐腰

華爾街日報廿九日報導，隨著川普就任大打「美國優先」政策，加上他撤回拜登政府時美國對烏克蘭的支持，以及先前對台灣的負面評價...

黃介正：美需盟邦負擔防務成本

華盛頓郵報揭露美國防部長赫塞斯的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目...

新聞眼／空優裝備不到位 空談戰力

空軍向美新購六十六架F-16C/D Block70戰機，美國時間廿八日在南卡羅來納州格林維爾舉辦出廠儀式。全案在二○一九...

看五角大廈備忘錄 學者：美國要盟邦負擔主要防務成本

華盛頓郵報獨家揭露美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。