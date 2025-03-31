黃介正：美需盟邦負擔防務成本

華盛頓郵報揭露美國防部長赫塞斯的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標。我國防部官員表示，相關報導所敘述的文件尚未經官方證實，國防部無進一步回應評論。

學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯務實地正視美國不能再備多力分，擔負全世界各地的安全保障或承諾；因此要節約歐洲及中東地區，而集中兵力因應印太地區的安全威脅。

黃介正指出，川普第一任期的美日印澳四方安全對話（Quad）到拜登政府的澳英美三方安全夥伴（AUKUS），都有一定的延續性，如今是由盟邦擔負主要防務成本。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁表示，這項文件代表著在軍事上，美方希望沒有模糊地帶。他認為，美國要在中方具備攻台能力的狀態下，把爆發戰爭的風險壓到最低，讓中共攻台時，無力與美國和日本同時作戰。

王宏仁和黃介正均提到，該文件雖然特別將「中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫」的唯一情境，不代表美國輕忽在印太區域的其他潛在衝突熱點。王宏仁指出，一般咸認南海和朝鮮半島的危險性高於台海，北韓領導人金正恩沒有比較穩定，南海衝突也在逐步升高。

民進黨立委陳冠廷認為，美方正重新調整軍事戰略，台灣應理解美國的善意，加強區域合作及增加國防投入。

民眾黨立委林憶君也認為，台灣應該正向回應美國布局的善意，積極與各國強化溝通與區域合作，但在國防交流也不要忘記「瞻前顧後」，務必隨時觀望兩岸局勢變化，面對日益嚴峻的兩岸緊張情勢，仍然希望兩岸和平溝通。

國民黨立委牛煦庭則說，國防智庫的意見或有可參之處，但美國總統川普習慣元首外交、單線領導，是否會全盤採用國防單位的建議尚待觀察。