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華郵報導 美國防部備忘錄：優先阻陸侵台

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
赫塞斯會日相 日本首相石破茂（右）卅日和來訪的美國國防部長赫塞斯（左）在會談前握手。（路透）
赫塞斯會日相 日本首相石破茂（右）卅日和來訪的美國國防部長赫塞斯（左）在會談前握手。（路透）

華盛頓郵報廿九日報導，五角大廈一份內參的機密指引備忘錄顯示，美國國防部長赫塞斯已調整美軍戰略，將嚇阻中國大陸奪台和強化美國國土防禦列為優先目標。

這份九頁的備忘錄「暫時國防戰略指導」由赫塞斯署名，三月中旬在五角大廈內部廣發，其中段落大多註記為「機密／禁止外國人（閱覽）」。

調整戰略 美軍部署轉向印太

該備忘錄摘要美國總統川普願景的執行，好讓美國準備好並贏得可能的美中戰爭，並抵禦來自「近鄰」的威脅，包括格陵蘭及巴拿馬運河

該報導稱，川普第一任和拜登政府雖都視中國為美國最大威脅，除了嚇阻太平洋地區發生的衝突，也為一旦爆發衝突做好準備。但赫塞斯就任防長後的這份指引特別之處在於，將台灣恐遭入侵視為唯一必須優先考量的情境，比其他潛在威脅更優先，並為此調整龐大的美軍架構轉向印太。

拒止防禦 視陸唯一進逼威脅

赫塞斯在該備忘錄寫道，中國是五角大廈唯一（視為）步步進逼的威脅，足以影響或決定美軍發展方向，而在捍衛美國國土的同時，阻止中國奪台成為既成事實，則是五角大廈唯一（視為）步步進逼的場景。

五角大廈對台的「拒止防禦」戰略，計畫透過增加潛艦、轟炸機、無人艦艇，以及陸軍與陸戰隊特種部隊部署，加強在區域內的軍事參與，同時提升對地下與加固目標的精準打擊能力，並要求強化美軍在印太駐地的防禦、建立預備物資庫存和改善後勤。

該備忘錄也提到「施壓」台灣「大幅增加」國防預算。鑒於人力與資源有限，五角大廈將「承擔其他地區的風險」，並施壓美國的歐洲、中東與東亞盟友增加國防支出，以承擔嚇阻俄羅斯、北韓與伊朗等威脅的主要責任。

華郵發現該備忘錄和保守派智庫傳統基金會去年八月報告中的多個段落類似，部分內容甚至完全相同。該報告建議五角大廈三項應優先考量的核心議題，即嚇阻台灣遭入侵、美國國防防禦，以及增加美國盟友及夥伴分擔的責任。該報告共同作者之一的韋勒茲-葛林，目前暫代五角大廈最高政策官員。五角大廈和該基金會均尚未對該報導置評。

會日防長 赫塞斯提台海穩定

另外，訪日的赫塞斯卅日先後和日本防衛大臣中谷元及首相石破茂會談。在美日防長會後，赫塞斯稱中國的行動既咄咄逼人又脅迫（其他國家），美國將在印太確保強健、準備就緒又可靠的嚇阻，包括台海；日本將是「我們在西太平洋面臨任何突發狀況時的前線，我們也會站在一起支持彼此」。

這是赫、中兩人首度以防長身分舉行面對面會談，歷時約八十五分鐘。兩人一致反對中國在東海及南海試圖以武力和脅迫方式片面改變現狀，並強調台海和平穩定的重要性。石、赫兩人會談時，石破強調在國際情勢愈來愈嚴峻下，為了實現自由開放印太，鞏固日美關係至關重要。赫塞斯則說當前美日同盟的重要性前所未有，將深化雙邊合作。

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