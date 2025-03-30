看五角大廈備忘錄 學者：美國要盟邦負擔主要防務成本

華盛頓郵報獨家揭露美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的機密備忘錄，指華府重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標；學者分析，美國持續認定中國為假想敵，做法略有不同，現在需要盟邦負擔主要防務成本，此外，從這份備忘錄得出的不會是台海比較危險，而更應整體思考美國穩定印太區域的利益，包含南海和朝鮮半島。

這份長達9頁的內部備忘錄名為「國防戰略中期指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）；文件描述有別於以往，特別將中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫的唯一情境，且優先於其他潛在威脅，並且由此重新定位美軍整體架構，將重心自本土防衛轉向印太地區。

赫塞斯在文件指出，「中國是步步進逼的威脅，足以影響或決定美軍發展方向，而在捍衛美國本土的同時，阻止中國以既成事實方式奪取台灣，是唯一需要主導國防規畫的情境。」

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，赫塞斯務實地正視美國不能再備多力分，擔負全世界各地的安全保障或承諾；因此要節約歐洲及中東地區，而集中兵力因應印太地區的安全威脅。

黃介正指出，川普第一任期的美日印澳四方安全對話（Quad）到拜登政府的澳英美三方安全夥伴（AUKUS），都有一定的延續性，如今是由盟邦擔負主要防務成本。

成大政治系教授、國策院執行長王宏仁表示，這項文件代表著在軍事上，美方希望沒有模糊地帶，在台海局勢上美軍有「戴維森窗口」就是一例。

所謂戴維森窗口，是指2021年時任美國印太司令的戴維森（Philip Davidson）在國會聽證會上表示，解放軍可能在2027年具備攻台能力。

王宏仁表示，美軍的評估都是規畫到未來的5年到10年，不是說中共一定會攻台，而是美國要在中方具備攻台能力的狀態下，把爆發戰爭的風險壓到最低，讓中共攻台時，無力與美國和日本同時作戰。

黃介正表示，美軍在太平洋地區，將以預置兵力和機動部署來支撐嚇阻效果，並未暗示美國將捲入亞洲軍事衝突；此外，美國對台將會施加更多壓力，促使台灣增加軍事預算，強化防衛戰力，降低解放軍對台遠戰速勝，首戰決勝的成功機率，來支持美國在本地區的拒止戰略。

王宏仁和黃介正均提到，該文件雖然特別將「中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫」的唯一情境，不代表美國輕忽在印太區域的其他潛在衝突熱點。

王宏仁指出，一般咸認南海和朝鮮半島的危險性高於台海，北韓領導人金正恩沒有比較穩定，南海衝突也在逐步升高，而兩岸關係雖然不佳，但還不到兵凶戰危的境地；從美國角度出發，不會只看到兩岸，而是考慮一系列連動問題。