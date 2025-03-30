美機密備忘錄流出 陳冠廷：調整資源協防台灣嚇阻中國

民進黨立委陳冠廷今天針對美國國防部長赫格塞斯近期簽署的機密備忘錄內容發表看法，他分析，美國正在重新調整軍事戰略，集中資源於印太地區，特別是台灣，以嚇阻中國可能的軍事行動；他說，台灣應該理解美國的善意，同時加強區域合作及增加國防投入。

根據「華盛頓郵報」獨家報導，美國國防部長赫格塞斯已簽署一份名為「暫時國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）的內部文件，該文件於3月發送給美國國防部內部人員。這份9頁的備忘錄明確將遏制中國奪取台灣列為五角大廈的首要優先事項，同時強調保衛美國本土的重要性。

陳冠廷指出，從此份備忘錄可以看出美國清楚理解中國的威脅，因此決定大幅集中資源在印太地區。「印太重中之重就是台灣，拒止中國需要台灣投入資源在自身，包含投入更多國防資源在自身」。

備忘錄中提及，五角大廈有關台灣的「拒止性防禦」（denial defense）新指導方針包括透過潛艦、轟炸機、無人艦艇及陸軍、海軍陸戰隊特種部隊來增加駐軍。計畫也呼籲改善對美軍在印太駐軍地點的防衛，建立預備物資庫存及改善後勤。

陳冠廷強調，美方不僅關注台灣自身的防衛能力，也致力於改善整個印太區域的物流、協調、物資儲備與後勤系統。他特別提到日本最近自衛隊協同合作的改變（統合作戰司令部），認為這是盟友合作的開始。

陳冠廷進一步表示，AIT與台灣的合作正持續深化，尤其在緊急應變醫療等領域，都能看到美國在台協會（AIT）處長谷立言的積極參與。這些合作都顯示美方對台灣安全的高度重視及實質支持。

據報導，美國將著重遏制中國對台威脅，但也會「承擔其他地區的風險」，並要求歐洲、中東及東亞盟友提升國防支出，共同應對俄羅斯、北韓及伊朗等威脅。

「台灣應該理解美國對此區域的強力承諾跟善意，我們更要加強區域合作」，陳冠廷最後表示，面對美國的戰略調整，台灣必須積極回應，展現全國防衛韌性，投入資源，強化自我防衛的決心與能力。