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五角大廈顧問：台若有事 美須確保可用駐日基地

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
圖為沖繩本島嘉手納駐日美軍基地上空的F-15戰鬥機。美聯社
圖為沖繩本島嘉手納駐日美軍基地上空的F-15戰鬥機。美聯社

日經亞洲廿八日報導，五角大廈顧問梅惠琳廿六日出席美國聯邦參議院外委會聽證會時說，美國有必要確保在「台灣有事」後數小時內就獲得日本許可，為了相關戰鬥使用駐日美軍基地。

按現行美日安保條約，駐日美軍若要執行海外作戰，只要是與協防日本沒有直接相關的軍事行動，就必須事先諮詢日方，這代表台灣有事時無法自動保證美軍能使用駐日基地。

梅惠琳提到，台灣有事時美國若要介入，菲律賓北部和日本西南部是台灣本島作戰半徑內，美軍唯二能運用的區域。她還說，能幾乎立刻獲准運用位於這兩個區域的基地，讓美軍對正渡過台海的共軍船艦實施直接的「動能行動」，這顯然最至關重要。

梅惠琳認為美國「有必要擁有更大的進出（日本）西南島鏈權限，以及（東京事先提供的）政治或更明確的保證，好在台灣有事時能運用（駐日）美軍基地」。她說明這是美日在一九六○年進行的換文中寫道，駐日美軍若要執行海外戰鬥任務，就得先諮詢日方。

另外，日本產經新聞廿九日報導，該報廿八日獲悉美方駐日美軍整編計畫概要，即駐日美軍將新設的「統合軍司令部」，將不會擁有在日本設有活動據點的美國第七艦隊、陸戰隊第三遠征軍及第五航空隊作戰指揮權。

該報導認為，其理由是這些美軍部隊不是只在日本及其周邊作戰，因此難以將作戰指揮權從位於美國夏威夷的印太司令部轉移至統合軍司令部。

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