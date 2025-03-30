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我新購F-16 首架在美出廠

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

新版F-16 vs.現役F-16 製表／程嘉文
新版F-16 vs.現役F-16 製表／程嘉文
國軍「鳳翔專案」採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，首架於美東時間廿八日在南卡羅來納州格林維爾（Greenville）出廠，我方由國防部副部長柏鴻輝與駐美代表俞大㵢出席。新機預計將於明年底之前飛越太平洋返國，未來服役於台東志航基地的第七戰鬥機聯隊，屆時將是國軍作戰半徑最長、打擊能量最強的戰機。

參加典禮的南卡羅來納州眾議員提蒙斯（William Timmons）率先於社群平台發布訊息與照片，國內媒體報導後，國防部昨天下午發布新聞稿表示，民國一○八年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲六十六架F-16C/D Block 70，以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。國防部將持續透過台美安全合作機制，確保新機產製順利，於明年底之前完成交運。

第一架出廠的國軍F-16，是一架雙座F-16D，機身漆上低視度的青天白日國徽，不過典禮現場並無我國國旗。由機身上漆著「六八三一」號碼，顯示F-16C/D的序號將接續現役F-16A/B。十架雙座機為六八三一至六八四○，五十六架單座機為六七二一至六七七六。

我方此次採購的第七十批次（Block 70）F-16，電戰系統從外掛改為內建。由於雙座機多一個座艙，內部空間較小，電子艙只能「加蓋」在機背。旅美「台海軍情研析中心」主任梅復興指出，由於新款AN/ALQ-254電戰系統尚在測試，國軍新購F-16服役初期，可能要暫時掛載現有的ALQ-184電戰莢艙。

新購F-16與經改良後的現役F-16，都使用AN/APG-83主動電子掃描陣列（ＡＥＳＡ）雷達。不過新機改用奇異公司的F110發動機，推力與飛機重量都更大，未來機身外側還會加掛低阻力的適型油箱（ＣＦＴ），其可掛載的各式對地、對海武裝，在種類與數量上，都比現役F-16更勝一籌。

F-16 國軍 國防部

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