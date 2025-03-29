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國軍待遇調整 國防部：4/2撥入官兵帳戶

中央社／ 台北29日電

總統賴清德21日宣布國軍志願役待遇調整自4月1日起實施，將提升志願役加給以及戰鬥部隊加給。國防部今天表示，志願役加給及戰鬥部隊加給等兩項調增數額，將併同4月分薪餉，於4月2日撥入官兵帳戶。

媒體報導，網友在社群平台發布消息指出，國防部會將賴總統宣布調增的志願役加給與戰鬥部隊加給併同4月分薪餉發放，而軍公教調薪3%額度，可能以薪差追補方式在4月中匯款。

針對媒體報導「國軍加薪提前入帳，3%軍公教加薪也來了」，國防部今天晚間表示，「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等兩項調增數額，將併同4月分薪餉，於4月2日撥入官兵帳戶。

國防部說明，有關「調整待遇3%案」，國防部將於行政院核定修正「全國軍公教員工待遇支給要點」的各項給與表，配合薪給發放時程辦理，國防部主計局並無4月中發放的規劃與做法。

國防部 志願役 軍公教

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