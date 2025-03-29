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我首批F-16 Block 70 戰機 專家：暫無新電戰系統可用

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
我國訂購的66架F-16戰機首架在南卡羅來納州格林維爾出廠，該州眾議員提蒙斯等人在機前留影。圖/引自提蒙斯眾議員推特
我國訂購的66架F-16戰機首架在南卡羅來納州格林維爾出廠，該州眾議員提蒙斯等人在機前留影。圖/引自提蒙斯眾議員推特

第一架出廠給台灣的F-16 Block 70 戰機今（美國東岸時間28日）日出廠，旅美的台海安全研究中心梅復興表示，頭批新機可能仍須掛載我已服役廿餘年的ALQ-184電戰莢艙，暫無新型電戰系統可用。

梅復興今天古臉書貼文表示，第一架出廠給台灣的F-16 Block 70 是雙座型，背脊航電艙為其明顯特色。但因其 AN/ALQ-254（V）1 電戰系統研製與測試期程，頭若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184（V）11電戰莢艙一段時間。

梅復興說，ALQ-254（V）1上個月才在美國加州愛德華空軍基地的一架巴林空軍所屬的F-16C Block 70上開始飛行測試。這型電戰系統預計要今年底才會開始交貨。

我國訂購的66架F-16戰機首架在南卡羅來納州格林維爾出廠，該州眾議員提蒙斯等人在機前留影。圖/引自提蒙斯眾議員推特
我國訂購的66架F-16戰機首架在南卡羅來納州格林維爾出廠，該州眾議員提蒙斯等人在機前留影。圖/引自提蒙斯眾議員推特

F-16 戰機 空軍 美國

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