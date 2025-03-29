國軍新造F-16 首架出廠曝光
國軍在「鳳翔專案」下編列特別預算，向美國採購66架F-16C/D Block70戰鬥機，第一架已經於洛克希德馬丁公司位於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的廠房完成。該州眾議員提蒙斯（William Timmons）於個人的X社交平台（推特）宣布了消息。照片中也可看到，我方國防部副部長柏鴻輝，以及駐美代表俞大㵢。
第一架出廠的飛機，是一架雙座F-16D，其機背有明顯突起的電子艙，與國軍現役的雙座F-16B外型明顯不同。由於新購這批F-16的發動機推力與起飛重量都更大，未來在機身外側還會有增加航程的適型油箱（CFT）。由於這批飛機與先前經過構改的F-16A/B，都使用APG-83 主動電子掃描陣列（AESA）雷達，洛克希德馬丁將其稱為F-16V。
日前在國防部記者會上，空軍司令部計畫處處長江元琦少將表示，F-16 Block70首架戰機已經完成機體組裝，洛馬計畫本周將以靜態陳展方式舉行出廠典禮。戰機產製預計在2026年完成，也計畫在2026年底以前飛返回台。
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